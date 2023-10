Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Puchar Polski Zagłębie - Górnik STREAM LIVE ONLINE mecz Zagłębie - Górnik GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 31.10

We wtorek pierwsze mecze 1/16 finału Pucharu Polski. Prezes tego klubu postawił jasny cel: „Chcemy zagrać na Narodowym”

Już po losowaniu 1/16 finału Pucharu Polski stało się jasne, że rywalizacja Zagłębia Sosnowiec i Górnika Zabrze będzie jednym z najciekawszych punktów tej fazy rozgrywek. Te dwa kluby z województwa śląskiego nie pałają do siebie sympatią i z pewnością atmosfera będzie gorąca. Faworytem jest oczywiście ekstraklasowy Górnik, jednak Zagłębie grające na co dzień w 1. lidze ma atut w postaci własnego boiska. Oba zespoły mają już za sobą po jednym meczu w tegorocznym PP. Sosnowiczanie pewnie ograli na wyjeździe Gryf Wejherowo 3:1, a zabrzanie nie dali szans lokalnym rywalom i pokonali GKS Katowice aż 4:0. Od tamtej pory minął miesiąc, jednak wydaje się, że Górnik nie zwolnił, a wręcz nabrał tempa.

Górnik przyjedzie do Sosnowca na fali dwóch wielkich zwycięstw w Ekstraklasie. Podopieczni Jana Urbana najpierw niespodziewanie ograli Raków Częstochowa 2:1, a w ostatniej kolejce roznieśli na wyjeździe ŁKS Łódź aż 5:0. W obu tych meczach nie zagrał kontuzjowany Lukas Podolski, ale wygląda na to, że nieobecność największej gwiazdy klubu z Zabrza zupełnie nie przeszkadza na boisku. Czy podobnie będzie w Sosnowcu? Zagłębie ma spore problemy w 1. lidze i po 13 kolejkach zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli z zaledwie 10 punktami. Puchar Polski rządzi się jednak swoimi prawami i może być szansą na uratowanie słabszego sezonu.

Mecz Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze w 1/16 finału Pucharu Polski odbędzie się we wtorek, 31 października, o godzinie 18:00. TRANSMISJA w TV na kanale Polsat Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. W przypadku remisu o awansie do kolejnej fazy zadecyduje dogrywka, a następnie rzuty karne.