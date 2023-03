Zbigniew Boniek powiedział, kogo uważa za najlepszą drużynę w Polsce. Nie jest to Raków, ani Legia! Jasne stanowisko

Na te gwiazdy Djurgarden musi uważać Lech. "To on ciągnie zespół do przodu"

Zbigniew Boniek postanowi jasno powiedzieć, kto jego zdaniem, posiada najmocniejszą drużynę w Polsce. Były szef PZPN jest zdania, że to nie Legia ani Raków, które znajdują się na dwóch pierwszych miejscach ligi są najlepsze, a Lech Poznań, który swoją piłkarską jakość udowadnia w rozgrywkach europejskich pucharów. Padły jasne słowa.

W trakcie rozmowy z "goal.pl", Boniek nie ukrywał swoich pozytywnych emocji względem postawy Lecha Poznań i nie ma wątpliwości, że mistrzowie Polski osiągnęli bardzo duży sukces.

- Według mnie sukcesem w sporcie jest końcowe zwycięstwo. Wiadomo, że w przypadku polskich drużyn to na razie nie wchodzi w rachubę, ale możemy spojrzeć na to, ile progów udało się przekroczyć. Pierwszym jest kwalifikacja do fazy grupowej i Lech to zrobił. Następnym awans z grupy i Lech to zrobił. Później pokonanie drużyny w 1/16 finału i tu znów się udało. Są to powody do zadowolenia - mówił Boniek i dodał, że jego zdaniem, to klub ze stolicy Wielkopolski ma najmocniejszą kadrę.

- Uważam, że Lech ma najmocniejszą drużynę w Polsce, jeśli chodzi o jakość piłkarzy. I trudno, by strata 16 punktów była rzeczą pozytywną - stwierdził były szef PZPN.