Zbigniew Boniek nie owijał w bawełnę po meczu Molde - Legia. Nie ma co do tego wątpliwości. Stanowcza reakcja

Zarobili już po ponad 30 mln złotych

Jagiellonia i Legia mogą liczyć na pokaźne zyski z tytułu premii od UEFA. Klub z Warszawy zarobił już prawie 7,5 mln euro, a białostoczanie niewiele mniej. Natomiast gdyby oba zameldowały się w kolejnej rundzie, to na pewno poprawią wynik finansowy Lecha Poznań z udanej kampanii w sezonie 2022/23. Kolejorz dotarł wówczas właśnie do czołowej ósemki LK i z tytułu premii UEFA otrzymał 8,23 mln euro. W obecnym sezonie udział w każdej z trzech rund kwalifikacyjnych UEFA wyceniła na 175 tys. euro. Z kolei za awans do fazy głównej LK każdy z 36 klubów wzbogacił się o 3,17 mln euro. Wygrana w fazie ligowej oznaczała 400 tys. euro, a więc Legia za cztery zwycięstwa zyskała 1,6 mln euro. Z kolei Jagiellonia mogła liczyć na 1,466 mln za trzy wygrane i dwa remisy (warte 133 tys. euro).

Afimico Pululu walnął prosto z mostu. Jasna i mocna deklaracja napastnika Jagiellonii: „To byłoby coś niesamowitego”

Legia błyszczała na salonach. Premiera serialu "Legia. Do końca" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Na konto polskich klubów trafiło też po ponad 100 tys. euro z niewykorzystanej puli „remisowej”, które już zostały rozdysponowane proporcjonalnie wśród wszystkich uczestników fazy ligowej.

Chuligańskie wybryki po meczu Jagiellonii! Co za wstyd, ucierpiał kibic z Belgii

Europejska centrala zapewniła także nagrody za miejsca w końcowej tabeli fazy zasadniczej w postaci wielokrotności 28 tysięcy euro, licząc od dołu. Legia otrzymała 840 tys. euro, Jaga 784 tys. Ponadto Legia zainkasowała bonus 400 tys. euro, który przewidziano dla zespołów z miejsc 1-8 w końcowej tabeli fazy ligowej, a drużyna ze stolicy Podlasia połowę tej kwoty za pozycje 9-16.

Za udział w barażu o 1/8 finału Jagiellonia dostała 200 tys. euro, a 800 tys. za udział w 1/8 finału. Ogółem daje to kwotę 7,247 mln euro (30,4 mln zł). Legia bezpośrednio trafiła do 1/8 finału i także zyskała 800 tys. euro, co w sumie daje do tej pory przychód z premii w wysokości 7,471 mln euro (31,4 mln zł). Ewentualny awans do ćwierćfinału oznaczać będzie dodatkowe 1,3 mln euro premii (5,5 mln zł).

Dzięki Jagiellonii i Legii Polska może awansować w kluczowym rankingu UEFA. Upragniona lokata o krok