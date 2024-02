Legia ma plan na rywalizację z Molde. Specjalne treningi, niebezpieczne dla zdrowia

trudno to zrozumieć

Legia w piątek wznowiła rozgrywki PKO BP Ekstraklasy. Pokonała na Stadionie Śląskim Ruch Chorzów 1:0, tym samym niwelując stratę do lidera ekstraklasy (Jagiellonia Białystok) do sześciu punktów. Przygotowania do meczu Ligi Konferencji trwają już pewnie od dawna, a w decydującą fazę weszły w poniedziałek. Legioniści zamienili prawdziwą murawę ma boisko ze sztuczną nawierzchnią. Najwięcej czasu zawodnicy Kosty Runjaica spędzili na ćwiczeniach taktycznych. Trenowali głównie budowanie akcji w ataku pozycyjnym i utrzymywanie się przy piłce.

W sumie zaplanowano trzy sesje na sztucznej murawie. Wszystko po to, by jak najlepiej przygotować się do meczu na Aker Stadion w Molde, gdzie odbędzie się pierwsze spotkanie dwumeczu. Norweski klub rozgrywa spotkania właśnie na sztucznej murawie, powód jest prosty: panujące tam warunki klimatyczne. W czasie spotkania temperatura może spaść jeden stopień poniżej zera. Nie od dziś wiadomo, że rozgrywanie meczów na sztucznej murawie nie jest lubiane przez piłkarzy. Na tego typu nawierzchni dużo łatwiej nabawić się kontuzji, a w szczególnym niebezpieczeństwie są kolana.

W składzie Legii na play-offy Ligi Konferencji znalazło się dwóch zawodników pozyskanych zimą, Japończyk Ryoya Morishita i Kendrim Ziba z Kosowa.

Molde nie może sobie pozwolić na grę o punkty przed meczami z Legią. Nowy sezon norweskiej ekstraklasy rozpocznie się dopiero na przełomie marca i kwietnia.

W tym roku piąta drużyna Elitserien z poprzedniego sezonu rozegrała do tej pory trzy oficjalne mecze: wygrany 3:1 z norweskim Kristiansand (27 stycznia), wygrany 2:1 z duńskim Midtjylland (2 lutego) i przegrany na wyjeździe 1:3 mecz z Kopenhagą.

