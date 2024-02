Maczeta już ścina w Polsce. Danny Trejo budzi postrach w ekstraklasie, as Korony już znalazł pierwszą ofiarę [WIDEO[

Wszedł do ligi z przytupem

Danny Trejo latem podpisał 2,5-letni kontrakt z Koroną. Kielecki klub wykorzystał zbieżność jego nazwiska ze słynnym amerykańskim aktorem, znanym m.in. z roli w „Desperado”. Podczas prezentacji piłkarza wykorzystano nawet muzykę z tego ostatniego filmu. Nowy nabytek w debiucie z ŁKS-em zaprezentował się wyśmienicie. W piątej minucie doliczonego czasu przyjął piłkę zza polem karnym i następnie huknął z powietrza. Wszystko zrobił idealnie, a po jego strzale padł efektowny gol. - Mam nadzieję, że Danny pójdzie za ciosem, że się nie zatrzyma - mówi Paweł Golański, dyrektor sportowy Korony. - Wszedł do ligi z przytupem. Jednak takie bramki zdobywał w Ameryce. Ktoś powie, że grał na zapleczu MLS. Ale życzyłbym każdemu zawodnikowi, żeby miał takie statystyki jak Danny w ostatnim sezonie, gdy dla Phoenix Rising strzelił 19 goli i miał 9 asyst - tłumaczy.

Ma nosa do strzelania goli

Dyrektor Korony liczy na to, że Meksykanin rozrusza ofensywę „Scyzoryków”, przed którą w rundzie rewanżowej walka o utrzymanie w lidze. - Obiecuję sobie po nim wiele, bo ma chłopak nosa do goli - zaznacza Golański. - Danny potrafi się znaleźć pod bramką. Pierwszy krok już zrobił. To było ważne trafienie, bo na wagę wygranej. Drużynie zapewni trochę oddechu, opuściliśmy strefę spadkową. Jemu też to pomoże, nakręci go na kolejne występy. Nie grymasił, że zaczął na ławce. Było widać u niego prawdziwą radość z tego debiutanckiego gola - opisuje.

Marzył o transferze do Europy

Początek Meksykanin ma zatem obiecujący. Czy będzie gwiazdą ekstraklasy? - Szukam piłkarzy „głodnych”, nastawionych na wyzwania - dodaje dyrektor Korony. - Danny marzył o transferze do Europy. To dla niego szansa. Lubię takich zawodników, którzy wiedzą, co chcą od życia. Dają z siebie maksa, bo chcą pokazać się, walczą o kolejny transfer. Danny wpisuje się w ten profil - zaznacza Golański.

