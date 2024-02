Jan Urban o wielkim marzeniu. Mógł być pierwszym polskim piłkarzem w słynnym klubie, co za historia!

Strzelił trzy gole Realowi na Santiago Bernabeu!

Urban z Górnikiem trzy razy z rzędu był mistrzem Polski. Później wyjechał do Hiszpanii. Grał w Osasunie Pampeluna, gdzie stał się gwiazdą. Występował także w Valladolid i Toledo. Na poziomie LaLiga strzelił 48 goli, co sprawia, że jest najskuteczniejszym Polakiem w historii gier w lidze hiszpańskiej. Zasłynął m.in. tym, że popisał się hat-trickiem w wygranym 4:0 meczu z Realem Madryt na Santiago Bernabeu! Dla porównania obecny as Barcelony Robert Lewandowski w dorobku ma 33 bramki. Jeszcze daleka droga przed kapitanem polskiej kadry, aby dogonić i wyprzedzić w tym zestawieniu Urbana, który karierę kończył w Niemczech i Górniku Zabrze.

Barcelona o niego pytała

Okazuje się, że Urban po dobrym początku w Osasunie mógł trafić do giganta hiszpańskiego futbolu. Klubem, który się nim interesował była Barcelona. Prowadził ją wtedy słynny Holender Johan Cruyff. - Byłem blisko takiego spełnienia moje marzenia - powiedział Jan Urban w programie "Liga+ Extra" w Canal+ Sport. - Moim idolem był Johan Cruyff. Był piłkarzem Ajaksu, poszedł do Barcelony, grał i był jej trenerem. Barcelona interesowała się mną po dwóch latach w Osasunie. Były artykuły w prasie, żona powycinała, żeby to było widoczne. Nie miałem wtedy menedżera. Nie było ich za dużo. Było trzech, czterech bardzo znanych na całą Hiszpanię. I to się urwało. Gdyby tak się stało, to byłaby piękna sprawa - wyznał szkoleniowiec Górnika w Canal+ Sport.

🗣️Jan Urban: „Po dwóch latach w Osasunie interesowała się mną Barcelona. Byłem blisko spełnienia mojego marzenia!”😃 pic.twitter.com/CDkDEQpLOm— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 12, 2024

