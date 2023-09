Losowanie grup Ligi Konferencji Europy TV gdzie oglądać. Losowanie grup Ligi Konferencji Europy TRANSMISJA stream online live w Internecie. Losowanie grup Ligi Konferencji Europy na którym kanale

Losowanie grup Ligi Konferencji Europy gdzie oglądać ceremonia losowania grup Ligi Konferencji Europy stream online live w Internecie. Losowanie grup Ligi Konferencji Europy na którym kanale. To będzie długa jesień dla piłkrzy Legii Warszawa. Wicemistrzowie Polski o arcyciekwym dwumeczu z Midtjylland awansowali do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy i już w piątek (1 września) dowiedzą się, z kim przyjdzie im się mierzyć w fazie grupowej. Losowanie już dziś. Losowanie grup Ligi Konferencji Europy na którym kanale TRANSMISJA?

Losowanie grup LKE TV na żywo TRANSMISJA

Legia Warszawa, chyba jako ostatnia, bo tuż przed północą, awansowała do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Wicemistrzowie Polski w pokonanym polu zostawili duński Midtjylland FC. Rywala pokonali dopiero po serii rzutów karnych. Przez pięć strzałów obie ekipy strzelały bezbłędnie, ale w końcu za szóstym razem Kacper Tobiasz zdołał zatrzymać strzał przeciwnika. Bramkarz odpwiednio wyczuł Stefan Gartenmann. Legionści wracają do rywalizacji w europejskich pucharach po sezonie przerwy. W rozgrywkach 2020/21 brali udział w fazie grupowej Ligi Europy, gdzie mierzyli się z Leicesterem City, Spartakiem Moskwa i Napoli. Dla Stołecznych to będzie pierwszy występ w Lidze Konferencji Europy.

KOSZYKI:

1. koszyk - Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagrzeb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Fenerbahce, Lille, Ferencvaros

2. koszyk - PAOK Saloniki, Slovan Bratysława, Maccabi Tel Awiw, Viktoria Pilzno, Aston Villa, Łudogorec, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. koszyk - Legia Warszawa, Genk, Zoria Ługańsk, Astana, Besiktas, HJK Helsinki, Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana

4. koszyk - Zrinjski Mostar, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

Losowanie grup Ligi Konferencji stream online w internecie. Losowanie grup Ligi Konferencji gdzie oglądać w TV

Najpierw były Ordabasy, potem Austria Wiedeń i na koniec Midtjylland. W każdym z tych meczów nie brakowało emocji i goli. Występ Wojskowych w Wiedniu i zwycięstwo 5:3 w doliczonym czasie gry przejdzie do historii i z pewnością będzie obrazkiem, który będzie często wracał tej jesieni. Nawet częściej niż starcie z Midtjylland. Kazachów, Austriaków i Duńczyków legioniści odprawili z kwitkiem i za moment zasiądą przed telewizorami, aby obejrzeć ceremonię losowania Ligi Konferencji Europy.

Losowanie grup Ligi Konferencji odbędzie się w piątek 1 września. Transmisja dostępna będzie na platformie streamingowej Viaplay na stronie viaplay.pl. Początek ceremonii zaplanowano na godzinę 14:30. Relacja z losowania grup Ligi Konferencji Europy na żywo w Internecie na portalu sport.se.pl! Zapraszamy!

