Pomocnik Chelsea poza boiskiem przeżywa trudne chwile. Caicedo został zatrzymany za jazdę bez ważnego prawa jazdy. Jak donoszą brytyjskie media, 23-letni reprezentant Ekwadoru został zatrzymany w piątek w pobliżu ośrodka treningowego Chelsea w Cobham, w hrabstwie Surrey. Powodem interwencji policji był brak ważnego prawa jazdy. Policja z Surrey potwierdziła zatrzymanie "mężczyzny po dwudziestce, który mieszka w Cobham", za jazdę bez uprawnień. W wyniku interwencji, luksusowe Audi RS Q8, którego wartość szacuje się na co najmniej 125 tysięcy funtów, zostało skonfiskowane. Śledztwo w tej sprawie jest w toku.

Mężczyzna po dwudziestce z Cobham został zatrzymany przez funkcjonariuszy na Fairmile Lane w Cobham w piątek, 4 kwietnia i okazało się, że prowadził pojazd bez prawa jazdy. Pojazd został zabezpieczony, a nasze dochodzenie trwa – przekazał rzecznik policji z Surrey.

Klub Chelsea na razie nie wydał oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. Jeśli policja udowodni Caicedo popełnienie przestępstwa, grozi mu grzywna, a nawet postępowanie karne.

Moises Caicedo trafił do Anglii w 2021 roku, kiedy to podpisał kontrakt z Brighton & Hove Albion. W sierpniu 2023 roku Chelsea zapłaciła za niego początkowo 100 milionów funtów, a kwota ta może wzrosnąć do 115 milionów funtów.

Audi RS Q8 – dane techniczne. To prawdziwa bestia na czterech kołach

Audi RS Q8 to flagowy SUV w gamie Audi. Ma parametry, dzięki którym równie dobrze czuje się na torze wyścigowym, jak i podczas codziennych dojazdów do pracy.

Dane techniczne Audi RS Q8

Silnik: 4.0 TFSI, V8, biturbo

Pojemność: 3996 cm³

Moc maksymalna: 600 KM (441 kW) przy 6000 obr/min

Maksymalny moment obrotowy: 800 Nm przy 2200-4500 obr/min

Skrzynia biegów: 8-biegowa Tiptronic

Napęd: Quattro (stały napęd na cztery koła)

Przyspieszenie 0-100 km/h: 3.8 s

Prędkość maksymalna: 250 km/h (ograniczona elektronicznie), opcjonalnie 305 km/h

Masa własna: ok. 2315 kg

Cena nowego: od ok. 765 tys złotych