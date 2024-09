AS Monaco - FC Barcelona relacja live online. Mecz Barcelony w Lidze Mistrzów dzisiaj 19.09.2024 wynik na żywo

Barcelona dziś inauguruje występy w Lidze Mistrzów. Nasz ekspert o relacjach na linii Robert Lewandowski – Hansi Flick. Ależ to brzmi!

Lewy, do boju!

Włosi zachwyceni Skorupskim i Zielińskim. Polski bramkarz najlepszy w Europie, jest na to dowód

AS Monaco - FC Barcelona Transmisja TV STREAM ONLINE Gdzie oglądać mecz Liga Mistrzów 19.09.2024

AS Monaco - FC Barcelona wynik na żywo

Od wtorku trwa rywalizacja w Lidze Mistrzów, która w tym sezonie naprawdę jest "ligą". W obecnym sezonie debiutuje nowy format rozgrywek, który ma na celu uatrakcyjnienie zmagań i ma ograniczyć mecze "o pietruszkę". Nie zmienia się jednak to, że każdy piłkarz traktuje Ligę Mistrzów bardzo poważnie i dla wielu jest spełnieniem marzeń usłyszeć hymn tych rozgrywek. W czwartkowy wieczór usłyszą go piłkarze m.in. FC Barcelona i AS Monaco. Obie te drużyny spotkają się w bezpośredniej rywalizacji.

AS Monaco - FC Barcelona live online

Faworytem jest Blaugrana. Podopieczni Hansiego Flicka znakomicie weszli w nowy sezon i w lidze hiszpańskiej na pięć meczów wygrali... pięć. Przez zawodnikami ze stolicy Katalonii kolejny test. AS Monaco również dobrze zaczęło zmagania w Ligue 1 i piłkarze Adiego Huttera tylko w jednym z czterech spotkań stracili punkty, remisując z Lens. Dlatego choć Barcelona jest faworytem, na pewno nie będzie miała łatwego zadania na Stade Louis II.

AS Monaco - FC Barcelona 0:0 (0:0)

Bramki:

Żółte kartki:

AS Monaco:

FC Barcelona:

Na żywo AS Monaco - FC Barcelona Witamy w relacji na żywo z meczu AS Monaco - FC Barcelona. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00. Bądźcie z nami!

Odśwież relację