Znamy już składy, w jakich Atalanta Bergamo i Real Madryt rozpoczną mecz, który jest hitem 6. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Królewscy znaleźli się pod ścianą. Ich bilans w Lidze Mistrzów to dwa zwycięstwa, trzy porażki i dopiero 24. miejsce w tabeli, ostatnie premiowane awansem do fazy play-off. A Atalanta Bergamo to rozpędzony lider włoskiej Serie A. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Atalanta - Real Transmisja TV i stream online.