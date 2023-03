Bayern Monachium – PSG RELACJA NA ŻYWO. Liga Mistrzów : Bayern – PSG LIVE w INTERNECIE [WYNIK, SKŁADY]

Nie żyje legendarny piłkarz. Zachował swój rekord z mistrzostw świata do końca życia

Bayern Monachium - PSG Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji z meczu między Bayernem Monachium a PSG. Początek wielkich emocji o godzinie 21:00. Zapraszamy serdecznie!

Bayern i PSG grają w środę. W Paryżu 14 lutego Bawarczycy zwyciężyli dzięki trafieniu byłego piłkarza mistrzów Francji Kingsleya Comana.

"Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa, ale to tylko pierwszy krok, przed nami wymagający rewanż. Mieliśmy szansę zdobyć więcej goli, ale to się nie udało i przez to teraz będzie nam trudniej" - mówił 26-letni Francuz.

W drugim środowym meczu Tottenham Hotspur podejmie AC Milan. We Włoszech gospodarze zwyciężyli 1:0, ale w sobotę ulegli przeciętnie spisującej się w Serie A Fiorentinie 1:2. "Koguty" zaliczyły z kolei wpadkę z Wolverhampton Wanderers (0:1).

Cztery pozostałe pary rywalizować będą tydzień później. W jednej z nich Napoli - jedyna z 16 drużyn pozostających w rozgrywkach, która ma w kadrze polskich piłkarzy - podejmie Eintracht Frankfurt po zwycięstwie w Niemczech 2:0. W składzie lidera włoskiej ekstraklasy powinien znaleźć się Piotr Zieliński, natomiast Bartosz Bereszyński i Hubert Idasiak będą zapewne rezerwowymi.

Początek relacji z meczu między Bayernem Monachium a PSG w środę 8 marca 2023 roku. Początek emocji o godzinie 21:00. Zapraszamy serdecznie.