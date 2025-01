Benfica - FC Barcelona TV na żywo. Transmisja STREAM ONLINE: Gdzie oglądać Ligę Mistrzów 21.01.2025

Spis treści

Mecz Benfica - FC Barcelona w 7. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA dzisiaj o godzinie 21:00 na Estadio da Luz w Lizbonie. Będzie to starcie 15. drużyny z wiceliderem tabeli, z której czołowa "8" awansuje od razu do 1/8 finału, a zespoły z miejsc 9-24 zagrają w 1/16 finału. Zarówno Barca, jak i Benfica chciałyby od razu dostać się do rundy poprzedzającej ćwierćfinał i na dwie kolejki przed końcem mają na to szansę. Klub Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego może osiągnąć cel już po zwycięstwie w Lizbonie, ale gospodarze z pewnością dadzą z siebie we wtorek wszystko.

Barcelona udała się na mecz Ligi Mistrzów po niespodziewanej wpadce w lidze. Niesiona wielkimi zwycięstwami w Superpucharze Hiszpanii i Pucharze Króla drużyna Hansiego Flicka zagrała w sobotę z Getafe i na trudnym terenie jedynie zremisowała 1:1. Jej strata do prowadzącego w La Liga Realu Madryt zrobiła się jeszcze większa i dobre nastroje po pucharowych bataliach znowu podupadły. Spotkanie z Benficą jest więc idealną okazją, aby wrócić na właściwe tory i szybko odbudować dobre humory kibiców.

I znów hit Ligi Mistrzów dla Szymona Marciniaka. Posędziuje gigantom, którzy akurat mają ogromne kłopoty

Benfica - Barcelona Transmisja TV. Na jakim programie mecz dzisiaj 21.01.2025

Ból "Dumy Katalonii" rozumie Benfica, która w lidze po 18 kolejkach ogląda plecy Sportingu. Ewentualne zwycięstwo z Barceloną z pewnością tchnęłoby jeszcze większego ducha w zespół ze stolicy Portugalii, z kolei porażka przekreśli jego szanse na miejsce w czołowej "8" fazy ligowej LM. Na Estadio da Luz spodziewamy się więc wielkich emocji, ale te nie będą dostępne w otwartej telewizji. Fani piłki nożnej w Polsce przyzwyczaili się już, że w tym sezonie mecze Lewandowskiego i Szczęsnego w LM są dostępne wyłącznie w specjalnym pakiecie Canal+ Sport. Tym razem nie będzie inaczej.

Gdzie oglądać mecz Benfica - Barcelona w telewizji i stream online

Mecz Ligi Mistrzów SL Benfica - FC Barcelona zostanie rozegrany we wtorek 21 stycznia 2025 r. na Estadio da Luz w Lizbonie. Początek spotkania o godzinie 21:00. Transmisja TV wyłącznie na kanale Canal+ Extra 1, a online w płatnej usłudze Canal+ Online. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal Sport.se.pl! Zapraszamy do śledzenia tego meczu razem z nami.