Z polskiego punktu widzenia we wtorek fascynująco zapowiada się starcie w Monaco. Radosław Majecki, który po przerwie spowodowanej kontuzją wrócił między słupki bramki „książęcej” drużyny, spróbuje zachować czyste konto w starciu z drużyną Matty’ego Casha, Aston Villą. Anglicy mają spore szanse, by znaleźć się od razu w 1/8 finału LM, zajmują bowiem piąte miejsce. Szanse Monaco na bezpośredni awans do tej fazy są mniejsze, ale o grę w 1/16 finału Francuzi mogą być spokojni.

Polscy kibice we wtorek uważnie spojrzą też zapewne na Bolonię, gdzie gospodarze – z Łukaszem Skorupskim w bramce i Kacprem Urbańskim zapewne na ławce… - podejmą Borussię Dortmund. Finaliści ostatniej edycji LM mają w styczniu fatalną passę na bundesligowych boiskach (trzy porażki z rzędu). W Champions League podopieczni Nuriego Sahina i Łukasza Piszczka muszą więc szukać odbicia po serii trzech porażek na krajowych boiskach.

Wicelider tabeli LM, Barcelona – z Robertem Lewandowskim, który może wykonać kolejny krok w kierunku automatycznego prolongowania kontraktu z klubem – wyjeżdża do Lizbony na mecz z Benficą, wciąż mającą szansę na bezpośredni awans do 1/8 finału Champions League.

I znów hit Ligi Mistrzów dla Szymona Marciniaka. Posędziuje gigantom, którzy akurat mają ogromne kłopoty

W środę oczy całej piłkarskiej Europy będą zwrócone na Paryż. Na Parc de Princes zagrają dwaj giganci, którzy jednak mają w tej edycji zaskakujące kłopoty. PSG plasuje się na 25. pozycji, a więc na ten moment nie ma go w dalszej fazie gier. Manchester City, triumfator Ligi Mistrzów z 2023 roku, jest tylko dwa „oczka” wyżej.

Właśnie na to spotkanie wyznaczony został Szymon Marciniak. - Jak ktoś sobie przeanalizuje, jakie mecze sędziowałem w minionym roku szczególnie w Lidze Mistrzów, i jakie będą obsady za chwilę w siódmej kolejce Champions League, to będzie wiedzieć, że to jest ważne, a nie zabawy dla statystyków – tak niedawno nasz najlepszy rozjemca odpowiadał nam na pytanie o jego spadek na siódme miejsce w corocznym rankingu IFFHS - Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu. Nominacja do prowadzenia prestiżowej potyczki w stolicy Francji doskonale się w te słowa wpisuje.

Asystentami Marciniaka na liniach będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Na arbitra technicznego został wyznaczony Damian Kos. Za monitorami VAR usiądą Tomasz Kwiatkowski i Tiago Bruno Lopes Martins z Portugalii.

Będzie to 52. w karierze oraz czwarty w tej edycji mecz fazy zasadniczej Champions League, który poprowadzi 44-letni arbiter z Płocka. Wcześniej w tym sezonie sędziował spotkania: PSG – Atletico Madryt, Sporting Lizbona – Arsenal Londyn i Atalanta Bergamo – Real Madryt.

