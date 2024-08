Bodo/Glimt - Jagiellonia NA ŻYWO transmisja z meczu eliminacji Ligi Mistrzów 13.08.2024

Bodo/Glimt i Jagiellonia Białystok mają za sobą pierwszy mecz III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Przed tygodniem w stolicy Podlasia mistrzowie Norwegii wygrali 1:0 po samobójczym trafieniu Adriana Diegueza. Ta minimalna zaliczka stawia ich w roli faworyta, ale mistrzowie Polski po raz pierwszy grający w najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach z pewnością nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Jagiellonia udała się do Norwegii z wiarą w awans do ostatniej rundy eliminacji, która zapewnia już co najmniej grę jesienią w Lidze Europy. Gdyby podopiecznym Adriana Siemieńca udało się wyeliminować Bodo/Glimt, o awans do LM zagrają z Crveną Zvezdą. W razie porażki spadną do decydującej rundy el. Ligi Europy i zagrają ze zwycięzcą pary Ajax - Panathinaikos. Wierzymy w to, że po dzisiejszym meczu Jaga wciąż będzie w grze o LM!

Mecz Bodo/Glimt - Jagiellonia Białystok w III rundzie el. Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek, 13 sierpnia. Początek zaplanowano na godzinę 19:00. Transmisja w TV na kanale Polsat Sport 1, a online w płatnej usłudze Polsat Box Go. Relację na żywo przeprowadzi portal Sport.se.pl. Zapraszamy do śledzenia mistrzów Polski razem z nami!