Były włoski kadrowicz o artyzmie Napoli. Wskazuje piłkarza, który "przerasta ligę"

Gwiazdor Realu gotowy do gry

To z tym Liverpool ma największy problem. Mohamed Salah odkuje się z Realem Madryt?

Co wyprawia as mistrza Anglii

Napoli nie może podejść ze zbyt dużym luzem

Serie A Napoli prowadzi w tabeli. Ma przewagę osiemnastu punktów. Jak poradzi sobie w rewanżu z Eintrachtem? - Napoli jest w lepszej pozycji, ale z drugiej strony nie mogą podejść do tego spotkania ze zbyt dużym luzem - powiedział Giuseppe Dossena na naszych łamach. - Koncentracja musi być zachowana w pełni, bo szybko strzelony gol przez Niemców może wprowadzić zamieszanie. Z drugiej strony chyba wszyscy w Neapolu są świadomi stawki tego spotkania. Nie sądzę, aby już ktokolwiek myślał, na kogo zespół Spalettiego trafi w ćwierćfinale. Jest za wcześnie na takie dywagacje. W grze pozostają wielkie marki, jak Real Madryt, czy Bayern Monachium. One są bardzo mocne. Wygrana Realu na Anfield musi robić wrażenie, podobnie jak styl, w jakim mistrzowie Niemiec uporali się z PSG. Napoli nie jest głównym faworytem do zwycięstwa, ale z pewnością może być groźny dla każdego - stwierdził.

Chwicza jest niesamowity, po prostu przerasta tę ligę

Były mistrz świata jest zachwycony grą jednego piłkarza Napoli. Jest nim Chwicza Kwaracchelia, gruziński pomocnik. Real Madryt oferuje za niego ponad 100 milionów euro. - Chwicza jest niesamowity, po prostu przerasta tę ligę - przyznał Włoch. - Zastanawiasz się, czy to, co zrobił jest szczytem jego możliwości, po czym w kolejnym spotkaniu wychodzi na boisko i zadziwia cię jeszcze bardziej. Jego ostatni gol strzelony Atalancie był po prostu niesamowity, a przecież wcześniej wielu zachwycało się jego trafieniem z Sassuolo. Napoli potrafi łączyć bardzo efektywny futbol z artyzmem i pięknem tego sportu. Właśnie dla takich akcji i takich goli pasjonujemy się piłką nożną - podkreślił Dossena w rozmowie z naszym portalem.

