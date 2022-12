Cristiano Ronaldo zasili europejskiego giganta?! Prezydent klubu zabrał głos, te słowa nie pozostawiają wątpliwości

Bezrobotny Cristiano

Z pewnością nie tak Cristiano Ronaldo wyobrażał sobie swój powrót do Manchesteru United. Trwająca nieco ponad rok przygoda okazała się niewypałem, w dodatku ostro zakończonym przez gwiazdora. 37-latek w rozmowie z Piersem Morganem „przejechał” się zarówno po trenerach, z którymi pracował, jak i po pracownikach klubu. Nie było większych wątpliwości, że jego słowa oznaczają rychłe rozstanie z „Czerwonymi Diabłami” i tak faktycznie się stało. Doszło do rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron, co oznacza, że CR7 został wolnym zawodnikiem. Sytuacja ta momentalnie uruchomiła lawinę spekulacji dotyczących przyszłości byłego zawodnika m.in. Realu Madryt?

Kierunek: Paryż? Wątpliwe

Kilka dni temu pojawiła się nawet informacja, że Portugalczyk przeniesie się do… Arabii Saudyjskiej. Al-Nassr FC był rzekomo gotów płacić mu bowiem astronomiczną pensję w wysokości 200 mln euro rocznie. Informacjom tym zaprzeczył jednak sam zainteresowany, podkreślając po meczu 1/8 finału MŚ przeciwko Szwajcarii, że plotki te nie mają nic wspólnego z prawdą. Najnowsze doniesienia sugerowały z kolei przenosiny do Paris Saint-Germain, ten ruch także nie dojdzie jednak do skutku. Potwierdził to sternik paryskiego klubu Nasser Al-Khelaifi. - Podpisanie Ronaldo? Przy trzech graczach, których mamy, czyli Messim, Neymarze i Mbappé, bardzo trudno jest myśleć o Ronaldo. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Jest fantastyczny. Nadal jest niesamowitym zawodnikiem – podkreślił w rozmowie ze Sky Sports. Wygląda zatem na to, że na rozwikłanie zagadki dotyczącej nowego klubu CR7 będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Cristiano Ronaldo – przebieg kariery

Cristiano Ronaldo karierę rozpoczynał w Portugalii, ale szerszej publiczności dał się poznać jako zawodnik Manchesteru United. Znakomitymi występami w barwach „Czerwonych Diabłów” zapracował na miano jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, a następnie na transfer do Realu Madryt. Barwy „Królewskich” reprezentował w latach 2009-2018, strzelając aż 450 goli! Po MŚ w Rosji zdecydował się na transfer do Juventusu, gdzie grał przez 3 lata. W ostatnim czasie ponownie był zawodnikiem Manchesteru United, z którym przed kilkunastoma dniami rozwiązał umowę.

