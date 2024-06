Dani Carvajal bohaterem finału Ligi Mistrzów. Jego gol uciszył kibiców Borussii

Finał Borussia Dortmund - Real Madryt nie zawiódł i dostarczył mnóstwo emocji. W pierwszej połowie to skazywana na porażkę drużyna z Niemiec była lepsza i miała kilka okazji, które powinna zamienić na co najmniej jednego gola. W kluczowych momentach brakowało jednak skuteczności i koncentracji, a czujny w bramce Realu był Thibaut Courtois. Przerwa pomogła "Królewskim", którzy w drugiej połowie przejęli kontrolę nad meczem i w 74. minucie wreszcie dopięli swego. Po rzucie rożnym wykonywanym przez Toniego Kroosa do piłki wyskoczył Dani Carvajal, który wyprowadził Real na prowadzenie.

Kuriozalne sceny już na początku finału Ligi Mistrzów! Kibice zakłócili mecz Borussia - Real na Wembley

CARVAJAL JR WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/xp10qCizva— TC (@totalcristiano) June 1, 2024

Dani Carvajal bohaterem Realu Madryt w finale Ligi Mistrzów z Borussią

Dla hiszpańskiego prawego obrońcy był to dopiero pierwszy gol w tym sezonie Ligi Mistrzów! We wszystkich rozgrywkach było to szóste trafienie Carvajala, ale zdecydowanie najważniejsze. To dzięki niemu Real złapał oddech i jeszcze mocniej zaatakował Borussię, która nie była w stanie się podnieść. Doping jej kibiców znacznie osłabł, a kolejne akcje sunęły na bramkę Gregora Kobela, który uwijał się w pocie czoła. W 83. minucie musiał jednak skapitulować po fatalnej stracie Maatsena, która zakończyła się golem Viniciusa Jr. na 2:0.