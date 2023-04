Erling Haaland ma więcej goli niż Manchester United. Czy jest najlepszy na świecie?

27 spotkań w Premier League i 30 goli. Do siatki trafia co 73 minuty, w meczu z Bayernem Monachium grał fenomenalnie. W sobotę efektownymi nożycami karcił defensywę Southampton. W angielskiej ekstraklasie Norweg ma więcej goli od siedmiu drużyn:

Southampton – 24

Nottingham – 24

Everton – 23

West Ham United – 27

Bournemouth – 28

Chelsea – 29

Crystal Palace – 29

Od startu wszystkich rozgrywek 2022/2023 ma już na koncie aż 45 trafień. Żaden przedstawiciel Premier League nie strzelił w sezonie aż tylu goli, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe rozgrywki. Haaland jeszcze z pewnością jeszcze poprawi wynik. W tym momencie (po meczu z City z Bayernem, a przed ćwierćfinałem Ligi Europy pomiędzy Manchesterem United i Sevillą) norweski snajper ma więcej goli od… Manchesteru United.

Były prezydent Barcelony o przyszłości Lewandowskiego. Mówi o Polaku jako człowieku, jest pewny co wydarzy się w przyszłym sezonie

Czy Haaland jest teraz najlepszym napastnikiem świata? – Punkt widzenia zależy trochę też od sympatii do poszczególnych piłkarzy. Bo znajdą się tacy, co wolą Benzemę lub Mbappe. Myślę, że musimy patrzeć na wiek piłkarza i siłę drużyny, w której gra. U Haalanda wszystko się zgadza. W wieku 22 lat Haaland jest progresie, on się cały czas polepsza. Daleko mu jeszcze do osiągnięcia granic swoich możliwości – mówi nam Radosław Gilewicz, były napastnik reprezentacji Polski, komentator Bundesligi w Viaplay.

Trener Bayernu zaszokował kibiców po meczu z City. Tych słów nie mieli prawa się spodziewać

– Nikomu nie życzy się kontuzji, ale różne rzeczy dzieją się w piłce. Wydaję mi się, że Haaland, patrząc na to, że jest w rękach Pepa Guardioli, który przekonał się do typowej „dziewiątki, może zdobywać kolejne tytuły i przede wszystkim nagrody indywidualne. Jak Julian Naggelsman zaczął grać bez napastnika, to mówiłem, że to się nie uda… Sezon się kończy i jest problem. Z Ericiem Maximem Choupo-Moting Bayern był dużo bardziej skuteczny, bez niego wygląda to inaczej i słabiej. Obojętnie kto na tym ataku gra, to zawsze bez snajpera jest inaczej. Serge Gnabry był „ciałem obcym” na tej pozycji, tak jak i inni piłkarze, którzy „dziewiątkami nie są” – dodaje Gilewicz, który jako komentator Bundesligi bardzo uważnie śledził rozwój Haalanda w Borussii Dortmund. – Myślę, że Haaland jest inspiracją dla młodych. Mówi się, że jego początki nie były łatwe, że był jednym z najbardziej drewnianych piłkarzy. Piłka odbijała mu się i miał problem z przyjęciem. Mija kilka lat i być może on jest najlepszy na świecie, a Bayernowi strzela gola wolejem „niby” słabszą nogą.

Rewanż Bayernu z Manchesterem City 19 kwietnia.

Fernando Santos ma wielki problem? Chodzi o jedną rzecz, były kadrowicz nie ma wątpliwości, nie wygląda to dobrze

𝐄𝐫𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐚𝐥𝐚𝐧𝐝'𝐬 𝐆𝐨𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝: The Opta LowdownErling Haaland has broken the record for the most goals by a Premier League player in a season (45).️⚽️ Which players has he surpassed?📈 What's the all-time record?🤯 Can he replicate Dixie Dean?— Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 12, 2023

PKO Ekstraklasa Raport 11.04 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.