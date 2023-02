Fatalne wieści w sprawie Leo Messiego. Ogromny pech Argentyńczyka, ziści się czarny scenariusz?

To był koszmar: Paryż wciąż nie wierzy w to, co zrobił Kylian Mbappe! Blady strach w PSG

PSG ostatnio nie ma szczęścia. W jednym z meczów ligowych kontuzję odniósł Kylian Mbappe i z dużą dozą prawdopodobieństwa Francuz nie zdoła wyleczyć się na mecz Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi Monachium, który już 14 lutego. Teraz paryżanie ponieśli także porażkę w Pucharze Francji, przegrywając z Olympique Marsylia 1:2. Przegrana może nie byłaby tak bolesna, gdyby nie fakt, że w trakcie meczu Leo Messi... także odniósł kontuzję! Zdaniem francuskich mediów, niewykluczone, że w starciu z Bayernem PSG będzie pozbawione zarówno Mbappe, jak i Messiego.

Messi nie zagra w ważnym meczu? To może przesądzić sprawę awansu

Starcia PSG z Bayernem Monachium w ostatnim czasie przytrafiają się w Lidze Mistrzów dość często. Przed nami kolejna odsłona tej rywalizacji już na etapie 1/8 finału. Monachijczycy, mimo że nie mają Roberta Lewandowskiego w składzie, radzą sobie bardzo dobrze. PSG natomiast może wyjść na starcie z nimi bez dwóch z trzech największych gwiazd w ofensywie.

Francuskie „L'Equipe” podaje, że mecz pucharowy Messi zakończył z kontuzją mięśnia uda, co wykluczy go na pewno z meczu ligowego przeciwko AS Monaco, ale też może nie pozwolić mu na zagranie w Lidze Mistrzów. – Ta kontuzja mięśniowa może być tak groźna, że zmusi Messiego do rezygnacji z gry przeciwko Bayernowi Monachium w Lidze Mistrzów w następny wtorek – napisano we francuskiej gazecie.