FC Barcelona – Young Boys Berno Transmisja TV. Gdzie obejrzeć drugi mecz Barcelony w Lidze Mistrzów?

Ostatnie dwa tygodnie nie były dla FC Barcelona tak udane, jak pierwszy miesiąc nowego sezonu. Drużyna Hansiego Flicka najpierw przegrała z AS Monaco (1:2) w premierowej grze w nowym formacie Ligi Mistrzów i choć później wygrała dwa kolejne mecze w lidze hiszpańskiej, to jeden z nich okupiła poważną kontuzją Marca-Andre ter Stegena, a w ostatnim starciu krajowym poniosła dotkliwą porażę 2:4 z Osasuną. Przygotowując się do meczu z Young Boys Berno Robert Lewandowski i jego koledzy z pewnością nie wyobrażają sobie innego wyniku, jak zwycięstwo, ponieważ muszą pamiętać, że berneńczycy to jedno z łatwiejszych rywali czekających na nich w fazie ligowej LM.

Przypomnijmy, że oprócz Young Boys Barcelona będzie musiała zmierzyć się także z Bayernem Monachium, Borussią Dortmund, Atalantą i Benficą, czyli naprawdę uznanymi, europejskimi zespołami. Z tych teoretycznie słabszych zostaną im już tylko spotkania z Brestem i Crveną Zvezdą. Young Boys Berno przystąpi do tego spotkania również mając zero punktów na koncie, ponieważ klub ze Szwajcarii w pierwszej kolejce musiał uznać wyższość Aston Villi (0:3).

Barcelona - Young Boys gdzie oglądać dzisiaj 1.10.2024?

Mecz FC Barcelona – Young Boys Berno w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek, 1 października. Start meczu zaplanowano na godzinę 21:00. Barcelona – Young Boys będzie można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Stream Online dostępny będzie w płatnej usłudze Canal+ Online. Relacja na żywo z meczu FC Barcelona – Young Boys Berno na naszej stronie sport.se.pl, bądźcie z nami!