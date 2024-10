FC Barcelona - Young Boys na żywo transmisja gdzie oglądać mecz FC Barcelony w Lidze Mistrzów 1.10.2024 live

Były trener Lecha Poznań wraca do wielkiej gry. Powrócił do ojczyzny i poprowadzi zespół z Ligi Mistrzów

Ekipa FC Barcelony prowadzona przez Hansiego Flicka bardzo dobrze rozpoczęła sezon 2024/2025 i po serii kilku zwycięstw na swoim ligowym podwórku wydawało się, że Robert Lewandowski i spółka będą górą również w pierwszym meczu Ligi Mistrzów przeciwko AS Monaco. Na ich nieszczęście, ekipa z Księstwa Monako miała inny plan na to spotkanie i ostatecznie to drużyna występująca w Ligue1 dopisała pierwsze punkty na swoje konto, pokonując FC Barcelonę 2:1. Teraz "Duma Katalonii" ma jeszcze więcej do udowodnienia nie tylko przed kibicami, ale również przez samą sobą, bowiem są nie tylko jedną z 15. ekip, które przegrały swoje pierwsze spotkanie w nowej edycji Champions League, ale również przystępują do meczu FC Barcelona - Young Boys po sensacyjnej i dotkliwej porażce z Osasuną 2:4. Co więcej, poczynania ekipy ze stolicy Katalonii ma z wysokości trybun oglądać Wojciech Szczęsny, który lada chwila ma zostać ogłoszony nowym kolegą z szatni Roberta Lewandowskiego. Sprawdźcie, gdzie oglądać wtorkowy mecz FC Barcelona - Young Boys w dalszej części artykułu.

Gdzie oglądać mecz FC Barcelona - Young Boys w Lidze Mistrzów 1.10.2024 live?

Spotkanie 2. kolejki Ligi Mistrzów pomiędzy FC Barceloną i szwajcarskim Young Boys zaplanowano na wtorek 1 października i rozpocznie się ono punktualnie o godzinie 21:00. TRANSMISJA NA ŻYWO z meczu FC Barcelona - Young Boys prowadzona będzie przez stację CANAL+ Extra 2. Ponadto, kibice będą mogli śledzić losy meczu również w internecie, za pośrednictwem platformy CANAL+ online, po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Na portalu sport.se.pl prowadzona będzie z kolei RELACJA NA ŻYWO z meczu Barcelony z Young Boys. Zapraszamy!