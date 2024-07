Jagiellonia jeszcze nie zagrała w Lidze Mistrzów, a już poznała kolejnego rywala! Polskie kluby dobrze go znają

Jude Bellingham znów doceniony, co za nagroda! Kolejne wyróżnienie dla gwiazdy Realu Madryt!

Jagiellonia Białystok po zdobyciu pierwszego w historii mistrzostwa Polski reprezentuje nasz kraj w eliminacjach Ligi Mistrzów. W pierwszej rundzie miała tzw. "wolny los", a walkę o awans do najbardziej elitarnych europejskich rozgrywek rozpocznie już we wtorek. W II rundzie rywalem Jagiellonii będzie litewski FK Poniewież, który dość niespodziewanie wyeliminował we wcześniejszej fazie HJK Helsinki. Pierwszy mecz tych drużyn, który będzie przy okazji debiutem klubu z Białegostoku w LM, rozpocznie się jutro (23 lipca) o godzinie 17:30. Zanim jednak piłkarze "Dumy Podlasia" poczuli w ogóle europejską rywalizację, poznali już potencjalnego kolejnego rywala. W poniedziałek odbyło się losowanie III rundy, w której zwycięzca z pary Jagiellonia/FK Poniewież nie był rozstawiony.

Jeżeli mistrzowie Polski uporają się z mistrzem Litwy w II rundzie, czeka ich starcie ze zwycięzcą pary Bodo/Glimt (Norwegia) - RFS Ryga (Łotwa). Pierwszy mecz rozegraliby 6 lub 7 sierpnia na własnym boisku, a rewanż na wyjeździe 13 sierpnia. Na papierze wydaje się, że w III rundzie el. LM powinno dojść do dwumeczu Jagiellonii z Bodo/Glimt, ale piłka nożna nie lubi takich stwierdzeń. Swoją wyższość trzeba udowodnić na boisku, a Litwini i Łotysze z pewnością powalczą o sprawienie niespodzianki. Gdyby jednak wszystko poszło zgodnie z planem, białostoczan czeka rywalizacja z zespołem, który w ostatnich latach dał się poznać polskim kibicom. W 2021 r. Bodo/Glimt rywalizowało z Legią Warszawa w I rundzie el. LM i musiało uznać wyższość ówczesnego mistrza Polski. Z kolei w lutym 2023 r. norweska drużyna spotkała się z Lechem Poznań w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy i ponownie przegrała z polskim klubem.

Wierzymy w to, że Jagiellonia podtrzyma polską serię przeciwko Bodo/Glimt, ale w razie ewentualnego potknięcia już w II rundzie poznała też ścieżkę w eliminacjach Ligi Europy. To do nich spadłby mistrz Polski w razie porażki z FK Poniewież. W losowaniu rozpoczętym o 13:00 "polska para" również nie była rozstawiona i przegrany dwumeczu Jagiellonia Białystok - FK Poniewież zagra w III rundzie el. LE z przegranym z pary FCSB (Rumunia) / Maccabi Tel Awiw (Izrael).