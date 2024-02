Lazio - Bayern TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Mistrzów Lazio - Bayern STREAM LIVE ONLINE mecz Lazio - Bayern GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 14.02

To dla niej Kamil Grabara zatrzyma Manchester City? Piękna partnerka wspiera polską gwiazdę mistrza Danii

Liga Mistrzów po zimowej przerwie wróciła do gry już we wtorek. W pierwszych meczach 1/8 finału Manchester City wygrał na wyjeździe z FC Kopenhaga 3:1, a Real Madryt grający na boisku rywala okazał się lepszy 1:0 od RB Lipsk. Kibice jak zawsze z wypiekami na twarzy czekali na wznowienie LM, a ta teraz już nie zwolni tempa. W środę, w Walentynki, odbędą się dwa kolejne mecze. Szczególnie emocjonująco zapowiada się pojedynek Lazio z Bayernem Monachium. Mistrzowie Niemiec udali się do Rzymu po bolesnej porażce 3:0 z Bayerem Leverkusen w Bundeslidze. Czy przeciwko Lazio uda im się poprawić nastroje? W fazie grupowej Bayern wygrał 5 z 6 meczów, a jedyne punkty niespodziewanie stracił, remisując u siebie 0:0 z Kopenhagą. Teraz Bawarczycy zrobią wszystko, żeby zapewnić sobie zaliczkę przed rewanżem z Lazio.

Lazio awansowało do 1/8 finału LM po zajęciu drugiego miejsca w grupie z Atletico Madryt, Feyenoordem i Celtikiem. Drużyna z Serie A zdobyła 10 punktów i teraz stanie przed teoretycznie zdecydowanie trudniejszym wyzwaniem. Wielkim atutem Lazio ma być żywiołowy doping kibiców, który może ponieść do sensacji z faworyzowanym Bayernem. Rzymianie nie błyszczą też w tym sezonie ligowym i starcie z mistrzem Niemiec może im pomóc udobruchać ambitnych kibiców.

Mecz Lazio - Bayern Monachium w 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się w środę, 14 lutego, o godzinie 21:00. TRANSMISJA w TV na kanale Polsat Sport Premium 2. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. Jest to pierwsza odsłona dwumeczu, rewanż odbędzie się za kilka tygodni w Monachium.