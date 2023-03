Lewandowski może jedynie zazdrościć Haalandowi. Po występie Norwega wielu pospadało z krzeseł, co on nawyrabiał?!

Wiadomo co ze zdrowiem gwiazdy

Erling Haaland w Salzburgu, potem w Borussii Dortmund, a obecnie w Manchesterze City pokazuje, że już w najbliższych sezonach poważnie włączy się do walki o Złotą Piłkę. Bo przy takich statystykach i grze Norwega musi się to wydarzyć prędzej czy później. W barwach "The Citizens" Haaland zachwyca i bramki zdobywa jak na zawołanie, czego potwierdzeniem było wtorkowe spotkanie w Lidze Mistrzów przeciwko RB Lipsk.

Kosmiczny występ Haalanda. Wyrównał niesamowity rekord

Manchester City w pierwszym meczu z niemiecką ekipą miał pewne problemy, ale na własnym terenie już od przerwy wyjaśnił losy dwumeczu i prowadził 3:0. Najwięcej mówi się jednak właśnie o Haalandzie. Norweg w 63. minucie opuścił boisko, ale kilka minut wcześniej zdobył piątego gola w spotkaniu. Na listę strzelców wpisywał się w 22., 24., 45., 53. oraz 57. minucie. Pięć bramek w Lidze Mistrzów w jednym spotkaniu zdobyło dotychczas tylko dwóch zawodników.

Był to Leo Messi w 2014 roku w starciu z Bayerem Leverkusen, a dwa lata wcześniej dokonał tego Adriano przeciwko Bate Borysów. Ciekawe jest również to, że Haaland w wieku 22 lat ma już więcej bramek w Lidze Mistrzów niż Luis Suarez, Ryan Giggs, czy Patrick Kluivert, a więc piłkarzy doskonale znanych na całym świecie. Niewykluczone, że Norweg niebawem wyśrubuje wszelkie rekordy i na szczycie tabeli wszech czasów będzie przez wiele lat.

22-letni Erling Haaland strzelił właśnie 30. gola w Lidze Mistrzów.Ma ich więcej niż Luis Suarez, Ryan Giggs, Robin van Persie, Hernan Crespo, David Trezeguet, Roy Makaay czy Patrick Kluivert.Tyle samo zaś co Samuel Eto'o, Wayne Rooney czy Kaki.Niezły początek kariery.— Marcin Borzęcki (@m_borzecki) March 14, 2023

