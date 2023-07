Lider Flory Tallinn przed grą z Rakowem. "Ważne, żeby w Częstochowie..."

Zoran Arsenić przed batalią z mistrzem Estonii. To on jest motywacją dla Rakowa [ROZMOWA SE]

Mądrzejsi będą po meczach z Rakowem

W poprzedniej kolejce Flora zremisowała bezbramkowo z Pardu i straciła pozycję lidera w lidze estońskiej na rzecz Levadii Tallinn. Na co Flora liczy w meczach z Rakowem? - Występy w Europie są zawsze dla nas wyzwaniem - powiedział pomocnik Konstantin Vassiljev w rozmowie z naszym portalem. - Traktujemy je poważnie. Reprezentujemy estoński futboli i kraj. To szansa, aby się pokazać. Co możemy osiągnąć w tej edycji? Mądrzejsi będziemy po meczach z Rakowem. Mistrz Polski chce awansować, nam też się to marzy. Ważne, żeby w Częstochowie udało się wywalczyć korzystny wynik. Chciałbym, aby przed rewanżem w Tallinie wszystko wciąż było otwarte - zaznaczył.

Flora byłaby w środku tabeli ekstraklasy

Flora zajmuje drugie miejsce w lidze estońskiej. Na co byłoby stać ten zespół w ekstraklasie? - Może nie bylibyśmy w czołówce ligi, ale miejsce w środku tabeli byłoby realne - wyjawił kapitan Flory. - W Estonii są piłkarze, którzy mogliby grać w ekstraklasie. Większość potrzebowałaby czasu, żeby dostosować się do intensywności i sposobu gry. Zresztą, we Florze występuje kilku chłopaków, którzy znają polską ligę. Jak Ken Kallaste, Henrik Ojamaa czy Sergei Zenjov - dodał Konstantin Vassiljev.

