Liverpol prowadzi w Premier League, a w Lidze Mistrzów wygrał cztery mecze. Wkład te wyniki ma menedżer Arne Slot. Czy Holender stworzył już potwora? - Menedżer Arne Slot stworzył dobry zespół, który rozumie się na boisku - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z Super Expressem. - Myślę, że mało osób spodziewało się, że tak szybko poukłada te klocki w The Reds. Wiadomo, że ciężko jest wskoczyć w buty Juergena Kloppa. Ale jak widać bardzo dobrze ogarnął temat, a zespół pod jego wodzą jest zmobilizowany. Na koniec sezonu okaże się, czy stworzył potwora. Jeszcze za wcześnie na składanie takich deklaracji. Jednak w tym momencie wygląda to naprawdę bardzo dobrze - podkreślił utytułowany były kadrowicz.

Arne Slot odkrył w ekipie Liverpoolu bardzo duże rezerwy

Co takiego zrobił, że odmienił drużynę? Były kadrowicz ma na to uzasadnienie. - Zmiana mentalności u Slota spowodowała to, że odkrył w zespole bardzo duże rezerwy - ocenił Dudek w rozmowie z naszym portalem. - Pod nieobecność Alissona Beckera dobrze spisuje się bramkarz Caoimhín Kelleher, który miał kilka wyśmienitych interwencji w ostatnich meczach. To pokazuje, że jednak ta obrona nie jest do końca szczelna. Irlandczyk stawał na wysokości zdania i dlatego ten odbiór jest taki, że gra zespołu jest perfekcyjna w każdej fazie - wyliczał atuty Liverpoolu.

Cezary Kucharski: Robert Lewandowski nie wierzy w sukces tej reprezentacji