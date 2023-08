Maszyna Pepa Guardioli z pierwszym trofeum w nowym sezonie? Na ich drodze staną królowie Ligi Europy

Kursy TOTALbet: Manchester City – FC Sevilla

Dla Manchesteru City środowe starcie o Superpuchar Europy będzie już drugą okazją do podniesienia premierowego trofeum w sezonie 2023/2024. Poprzednią podopieczni Pepa Guardioli koncertowo wręcz zmarnowali, przegrywając mecz o angielską Tarczę Wspólnoty przeciwko Arsenalowi. The Citizens objęli wówczas prowadzenie po golu Cole’a Palmera i utrzymywali je aż do jedenastej (!) minuty doliczonego czasu gry. Wówczas do wyrównania doprowadził Leandro Trossard, a w serii jedenastek to Kanionierzy zachowali więcej zimnej krwi i ostatecznie to oni mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Mistrzowie Anglii bardzo szybko pokazali jednak, że był to jedynie wypadek przy pracy. Zespół z niebieskiej części Manchesteru na inaugurację nowego sezonu Premier League pokonał na wyjeździe Burnley 3:0, a pierwsze skrzypce klasycznie już zagrał w tym meczu Erling Haaland. Norweg potrzebował zaledwie 185 sekund na otwarcie swojego konta strzeleckiego w nowych rozgrywkach, a jeszcze przed przerwą udało mu się dołożyć do tego drugie trafienie. Niestety, w tej beczce miodu znajdziemy także bardzo dużo łyżkę dziegciu. Kontuzji w starciu z beniaminkiem doznał bowiem Kevin De Bruyne. Szkoleniowiec Manchesteru City potwierdził już, że z powodu poważnych problemów z kolanem Belga nie zobaczymy na boisku przynajmniej przez ok. 3-4 miesiące. Nawet bez swojego lidera The Citizens będą jednak wyraźnym faworytem meczu o Superpuchar Europy. TOTALbet kurs na ich wygraną ustalił na poziomie 1.39, w przypadku Sevilli jest to natomiast aż 8.25!

Zespół z Andaluzji w przeszłości wielokrotnie udowadniał już, że potrafi postawić skuteczny opór faworyzowanemu przeciwnikowi, ale trudno przypuszczać, aby sztuka ta udała im się także i tym razem. Świadczy o tym choćby przegrana inauguracja w Primera Division, gdzie Los Nervionenses nieoczekiwanie ulegli przed własną publicznością Valencii (1:2). Cudów w starciu z Manchesterem City trudno oczekiwać również wobec niezbyt imponujących letnich wzmocnień. Na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan trafiło bowiem zaledwie dwóch nowych piłkarzy – kupiony za 10 mln euro z Eintrachtu Frankfurt środkowy pomocnik Djibril Sow oraz sprowadzony na zasadzie wolnego transferu z Espanyolu lewy obrońca Adria Pedrosa. Do tego należy jeszcze doliczyć wykupienie z Rennes Loica Bade, który jednak reprezentował już barwy Sevilli w poprzednich rozgrywkach. Co istotne, do swoich macierzystych zespołów powróciło także kilku piłkarzy, którzy w minionym sezonie w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do wyników osiąganych przez klub ze stolicy Andaluzji m.in. Alex Telles, Pape Gueye czy Bryan Gil. Musimy jednak pamiętać, że zespół prowadzony obecnie przez Jose Luisa Mendilibara przywykł do tego, że zdecydowanie lepiej prezentuje się na arenie międzynarodowej. Tak było w zeszłym sezonie, gdy pomimo fatalnej postawy w rodzimej lidze (dopiero 12. miejsce) udało mu się wygrać Ligę Europy. Wydaje się jednak, że w starciu z maszyną dowodzoną przez Pepa Guardiolę Hiszpanie nie będą mieli większych szans. Dobrze obrazują to kursy przygotowane przez TOTALbet, wg których wygraną Sevilli „wyceniono” na 8.25, Manchesteru City – 1.39.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Man City – 1.39 remis – 5.20 Sevilla – 8.25

Podwójna szansa:

1X – 1.10 12 – 1.17 X2 – 2.78

Która drużyna wygra finał:

Man City – 1.17 Sevilla – 5.50

Man City strzeli gola:

tak – 1.09 nie – 6.60

Sevilla strzeli gola:

tak – 1.76 nie – 2.00

Strzelec gola:

Erling Haaland (Man City) – 1.57

Julian Alvarez (Man City) – 2.59

Phil Foden (Man City) – 3.22

James McAtee (Man City) – 4.00

Youssef En-Nesyri (Sevilla) – 4.30

Rafa Mir (Sevilla) – 4.60

Podane kursy mogą ulec zmianie.

