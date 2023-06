i Autor: AP PHOTO/HASSAN AMMAR Gianni Infantino

klamka zapadła

Najpierw Saudyjczycy skupują gwiazdy, teraz dostają wielki turniej! FIFA wszystko potwierdziła, klamka zapadła

Waldemar Kowalski 22:12

W ostatnim czasie Bliski Wschód cieszy się popularnością i po mistrzostwach świata, które odbyły się w ubiegłym roku w Katarze, do akcji wkracza Arabia Saudyjska. Ściąganie do swoich klubów największych gwiazd futbolu to jednak nie wszystko. FIFA oficjalnie ogłosiła, że Saudyjczycy będą gospodarzami turnieju, który zbliża się wielkimi krokami.