Od lat Roberta Lewandowski zaliczany jest do grona najlepszych napastników i zawodników na całym świecie, co niejednokrotnie potwierdzał jeszcze w barwach Bayernu Monachium, czy już po przenosinach do Barcelony. Pomimo tego, że kapitan reprezentacji Polski, jak każdy człowiek zalicza również nieco słabsze momenty, to nawet Jan Tomaszewski stanął w jego obronie słysząc nazwisko Lewandowskiego. Nie jest tajemnicą, że "Lewy" robi co tylko może, aby jak najdłuższej zachować wzorową wręcz formę, a efekty tych działań mogą zaskakiwać nawet tych kibiców, którzy znają Lewandowskiego bardzo dobrze.

Tego, co stało się z ciałem Roberta Lewandowskiego nie da się ukryć. Aż przeszły nas ciarki na ten widok

Tuż przed meczem 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów FC Porto - FC Barcelona, w mediach społecznościowych Roberta Lewandowskiego pojawiło się kilka zdjęć wykonanych podczas treningu "Dumy Katalonii". Dobitnie widać na nich, że kapitan reprezentacji Polski nie obija się na treningach i robi wszystko co może, aby jego forma fizyczna nie ulegała pogorszeniu nawet pomimo upływu lat.

Przeszyły nas ciarki po zobaczeniu, co dzieje się z ciałem 35-letniego Roberta Lewandowskiego! Tego nie da się ukryć w żaden sposób

Na jednej z fotografii widać bowiem Roberta Lewandowskiego w biegu, dzięki czemu jego mięśnie się napięły, potęgując tym samym efekt. Po zobaczeniu samego uda kapitana reprezentacji Polski można złapać się za głowę z pełnym uznaniem. Rozbudowane ramiona i widoczne już na pierwszy rzut oka żyły również budzą podziw, bowiem wielu nawet młodszych zawodników wiele by oddało, aby móc pochwalić się taką sylwetką.

i Autor: Instagram/ _rl9 screen Ciało 35-letniego Roberta Lewandowskiego