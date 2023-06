i Autor: AP PHOTO Kylian Mbappe

Kasa, kasa

PSG ma wielkie zadłużenie, a zamieszany we wszystko jest Kylian Mbappe. Chodzi o potężne pieniądze

KLS 17:05

Zamieszanie wokół Paris Saint-Germain w ostatnich tygodniach jest spowodowane głównie sagą transferową Kyliana Mbappe. Piłkarz jeszcze tego lata może opuścić klub z Parc de Princes. Wiele na to wskazuje, bowiem napastnik nie chce przedłużyć kontraktu, więc zarobić na nim można tylko teraz. A PSG potrzebuje zastrzyku gotówki, by nie mieć problemów z kontrolą płynności finansowej. I choć mistrzami Francji rządzą obrzydliwie bogaci szejkowie, to klub ze stolicy Francji wykazał... zadłużenie. I to spore.