Real - Liverpool RELACJA NA ŻYWO. Liga Mistrzów Real Madryt - Liverpool WYNIK LIVE ONLINE mecz Real - Liverpool dzisiaj 15.03 na żywo w Internecie

Gwiazdor Realu gotowy do gry

Lewandowski może jedynie zazdrościć Haalandowi. Po występie Norwega wielu pospadało z krzeseł, co on nawyrabiał?!

Co wyprawia as mistrza Anglii

Real Madryt - Liverpool -:-

Bramki:

Kartki:

Real:

Liverpool:

Na żywo Real Madryt - Liverpool Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Real Madryt - Liverpool FC! Rewanż 1/8 finału Ligi Mistrzów rozpocznie się o 21:00, a gospodarze z Hiszpanii będą bronić zaliczki 5:2 z pierwszego spotkania w Anglii.

Odśwież relację

Pierwszy mecz Realu z Liverpoolem na długo pozostanie w pamięci kibiców. Podopieczni Juergena Kloppa bardzo szybko objęli prowadzenie 2:0, ale jeszcze w pierwszej połowie pozwolili rywalom wyrównać po dwóch golach Viniciusa Juniora. W historii Ligi Mistrzów zapisały się też kuriozalne błędy bramkarzy obu zespołów, które prowadziły do bramek. Po szalonych 45 minutach to Real zachował więcej spokoju i w drugiej połowie zdecydowanie zdominował Liverpool. Trafienia Edera Militao i dwukrotnie Karima Benzemy zapewniły "Królewskim" ogromną zaliczkę przed rewanżem przed własną publicznością. Wydaje się, że nie powinni roztrwonić prowadzenia 5:2, ale w piłce wszystko jest możliwe. Tym bardziej, że "The Reds" pokonali niedawno w lidze Manchester United aż 7:0. Z kolei podopieczni Carlo Ancellottiego mają za sobą nie najlepszy okres, w trakcie którego zremisowali z Atletico Madryt (1:1) i Betisem (0:0), a w półfinale Pucharu Króla przegrali u siebie z FC Barceloną (0:1). Złą serię przełamali w ostatniej ligowej kolejce, wygrywając na Santiago Bernabeu 3:1 z Espanyolem. Początek rewanżowego meczu Real - Liverpool w LM już o 21:00.