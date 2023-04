Real Madryt - Chelsea RELACJA NA ŻYWO. Liga Mistrzów Real - Chelsea WYNIK LIVE ONLINE mecz Real - Chelsea dzisiaj 12.04 na żywo w Internecie

Real Madryt - Chelsea -:-

Na żywo Real Madryt - Chelsea Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Real Madryt - Chelsea w ćwierćfinale Ligi Mistrzów! Początek hitowego starcia już o 21:00.

Obie drużyny nie rozgrywają najlepszego sezonu, ale Liga Mistrzów może być dla nich ratunkiem. Real prawdopodobnie przegra walkę o mistrzostwo Hiszpanii z FC Barceloną, ale niedawno odgryzł się odwiecznemu rywalowi w półfinale Pucharu Króla. "Królewscy" odrobili straty z pierwszego, domowego meczu i rozbili na Camp Nou "Blaugranę" aż 4:0. Wydawało się, że łapią wiatr w żagle, ale w świątecznej kolejce La Liga ponieśli bolesną porażkę 3:2 u siebie z Villarreal. Od dawna wiadomo jednak, że Real to drużyna skrojona na LM i obrońcy tytułu zawsze są groźni. Tym bardziej, że Chelsea ma jeszcze większe problemy. W Premier League zespół z Londynu zajmuje dopiero 11. miejsce, a w krajowych pucharach odpadł już dawno w 1/32 finału (Puchar Anglii) i 1/16 finału (Puchar Ligi Angielskiej). LM jest zatem ostatnią szansą dla Chelsea, by w przyszłym roku zagrać w europejskich pucharach. "The Blues" musieliby jednak wygrać całe rozgrywki, a już w ćwierćfinale czeka ich jedno z najtrudniejszych wyzwań. Zwłaszcza, że w zachodnim Londynie nie jest spokojnie, o czym świadczą roszady trenerskie w trakcie sezonu. We wrześniu Thomasa Tuchela zastąpił Graham Potter, ale Anglik już po kilku miesiącach stracił posadę i do końca sezonu zastąpił go... Frank Lampard, którego na początku 2021 r. zmieniał Tuchel. To właśnie legendarny piłkarz Chelsea podjął się roli strażaka i poprowadzi ten klub w dwumeczu z Realem. Początek pierwszego spotkania na Santiago Bernabeu o 21:00!