Milan - Napoli RELACJA NA ŻYWO. Milan - Napoli WYNIK LIVE ONLINE. Milan - Napoli 12.04 NA ŻYWO w INTERNECIE [WYNIK, SKŁADY]

Włoskie media przejechały się po Krzysztofie Piątku! Zero litości, sroga ocena Polaka

Co zrobią we włoskim klubie?

Arkadiusz Milik ośmieszył kolegę i publicznie to pokazał. Nie miał litości

Co za zdjęcie!

AC Milan - Napoli 0:0 (0:0)

Bramki:

Żółte kartki:

Milan:

Napoli:

Na żywo AC Milan - Napoli Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu AC Milan - Napoli. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 21:00. Bądźcie z nami!

Odśwież relację

Włoscy kibice mogą mieć w tym sezonie powody do dumy, bo to właśnie Serie A jest najmocniej reprezentowaną ligą w europejskich pucharach. Tylko w Lidze Mistrzów mamy jeszcze trzy zespoły z Półwyspu Apenińskiego i coraz więcej wskazuje na włoski półfinał. O ten etap rozgrywek batalię w środowy wieczór rozpoczną AC Milan oraz Napoli. Nie tak dawno obie ekipy walczyły o ligowe punkty.

W Neapolu dość niespodziewanie Milan rozgromił rywali aż 4:0. To o tyle duże zaskoczenie, że Napoli jest w tym sezonie w zasadzie bezbłędne. Dla zespołu z południa Włoch była to dopiero trzecia porażka w sezonie. Tym samym aktualni mistrzowie Serie A mają pewną przewagę psychologiczną. Ale czy uda im się to wykorzystać w pierwszym ćwierćfinałowym starciu?