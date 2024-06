Real Madryt znów górą w Lidze Mistrzów! Piętnasty triumf "Królewskich", Borussia Dortmund nie dała im rady na Wembley

Piłkarze Borussii Dortmund mogli schodzić na przerwę prowadząc co najmniej jedną bramką. Już na początku spotkania Julian Brandt na pełnym biegu wpadł w pole karne, jednak posłał piłkę obok słupka. Kilkadziesiąt sekund później Karim Adeyemi urwał się obronie „Królewskich” i wyszedł sam na sam z Thibaut Courtois, po czym minął Belga. Przy okazji Niemiec jednak za bardzo wyrzucił sobie piłkę, przez co obrońcy Realu byli w stanie wybić strzał, zanim ten doleciał do bramki. Blisko szczęścia w pierwszej połowie był jeszcze Fullkrug, który jednak uderzył w słupek, po czym piłka wróciła w pole. Pomimo znacznej przewagi nad Realem, ekipie z Dortmundu nie udało się wyjść na prowadzenie.

Ofensywny styl gry Borussii zemścił się na piłkarzach z Niemiec i już od początku drugiej połowy widać było, ze są oni nieco bardziej zmęczeni od rywali. Wtedy to Real zaczął bardziej naciskać, jednak nie był w stanie pokonać Gregora Kobela ani z gry, ani ze stałych fragmentów - do 74. minuty. Po dośrodkowaniu Toniego Kroosa z rzutu rożnego Dani Carvajal wyskoczył najwyżej i udało mu się skierować piłkę do siatki. Borussia próbowała jeszcze walczyć i doprowadzić do wyrównania, jednak Ian Maatsen w 83. minucie podał piłkę pod nogi rywali, a Jude Bellingham od razu posłał piłkę do Viniciusa Jr, który huknął w stronę dalszego słupka i znów pokonał bramkarza BVB. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0, co dało piętnaste trofeum Ligi Mistrzów Realowi Madryt.