i Autor: AP Matthijs de Ligt

Ujawnił szczegóły

Sędziowie wiedzieli, że popełnili błąd? Gwiazdor Bayernu bez ogródek, miał dostać przeprosiny, mówi o wielkim wstydzie

Piłkarze Bayernu nie ukrywają wielkiego rozczarowania po półfinale Ligi Mistrzów. Gracze ze stolicy Bawarii opadli w wyjątkowo kontrowersyjnych okolicznościach, a wina na ten stan rzeczy zrzucana jest na Szymona Marciniaka, który zadecydował o spalonym w sytuacji, w której najprawdopodobniej do offside'u nie doszło. Gwiazdor "Bawarczyków" przyznał, że jeden z linowych arbitrów przeprosił go tuż po meczu. Co za słowa!