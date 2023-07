i Autor: VI Images / Maurice van Steen/EAST NEWS

Edwin van der Sar wraca do zdrowia

Świetne wiadomości z Holandii! Legendarny bramkarz opuścił oddział intensywnej terapii

Były bramkarz piłkarskiej reprezentacji Holandii, 52-letni Edwin van der Sar opuścił oddział intensywnej terapii w holenderskim szpitalu i ma nadzieję wrócić do domu w przyszłym tygodniu. Van der Sar 7 lipca podczas wakacji w Chorwacji doznał wylewu krwi do mózgu. Po szybkiej reakcji służb medycznych trafił do szpitala w Splicie. Po kilku dniach lekarze zgodzili się na jego transport do Holandii.