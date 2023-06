Szymon Marciniak broni się po interwencji stowarzyszenia "Nigdy Więcej". Pojawiło się oficjalne oświadczenie

Neymar ma kłopoty. Kolejny raz postawił się PSG! Wiemy, co wybrał zamiast wielkiego klubowego święta

Szymon Marciniak zabrał głos w sprawie oświadczenia organizacji "Nigdy Więcej". Antyrasistowska organizacja, która od dawna działa przy UEFA wzięła pod lupę pojawienie się polskiego sędziego na konferencji Everest, na której pojawił się także Sławomir Mentzen. Wydarzenie nie miało charakteru politycznego, ale "Nigdy Więcej" postanowiło dostarczyć informacje na temat politycznych poglądów działacza.

- Jesteśmy zszokowani i zbulwersowani publicznym skojarzeniem Marciniaka z Mentzenem i jego odmianą toksycznej skrajnie prawicowej polityki. Jest to niezgodne z podstawowymi wartościami fair play, takimi jak równość i szacunek. Wzywamy sędziego do przyznania się do błędu. Jeśli tego nie zrobi, uważamy, że UEFA i FIFA powinny wyciągnąć konsekwencje - stwierdził Rafał Pankowski, jeden z założycieli stowarzyszenia.

Szymon Marciniak zabrał głos po oświadczeniu "Nigdy Więcej"

W mediach momentalnie pojawiły się plotki na temat możliwego odsunięcia Szymona Marciniaka od prowadzenia finału Ligi Mistrzów, który odbędzie się 10 czerwca.

Najlepszy arbiter świata postanowił zabrać głos w tej sprawie i wysłał krótkie oświadczenie, po tym jak UEFA domagała się wyjaśnień w tej sprawie.

- Będąc od wielu lat międzynarodowym sędzią piłkarskim, zawsze na pierwszym miejscu stawiam fair play oraz szacunek do drugiego człowieka i pragnę przekazywać te najwyższe wartości innym. Zawsze odcinam się od przejawów rasizmu i antysemityzmu i braku tolerancji, co pokazuję na meczach, na których sędziuję. Zawsze mówię stop nienawiści i będę propagować, że najważniejsze jest bycie dobrym człowiekiem - wystosował komunikat.

OŚWIADCZENIE SZYMONA MARCINIAKA NADESŁANE DO STOW. „NIGDY WIĘCEJ”:Będąc od wielu lat międzynarodowym sędzią piłkarskim, zawsze na pierwszym miejscu stawiam fair play oraz szacunek do drugiego człowieka i pragnę przekazywać te najwyższe wartości innym.https://t.co/fkuan8imid pic.twitter.com/dhhpnLiPHR— NEVER AGAIN/NIGDY WIĘCEJ (@StowNIGDYWIECEJ) June 1, 2023