Robert Lewandowski stanie przed ogromną szansą! Reprezentant Polski może okazać się lepszy od Cristiano Ronaldo

Dla Roberta Lewandowskiego jest to debiutancki sezon w barwach Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski po ośmiu latach spędzonych w Bayernie Monachium zdecydował się przejść do "Blaugrany". 34-latek nie stracił na jakości i w tym momencie ma na swoim koncie mistrzostwo Hiszpanii, który zdobył wraz z "Dumą Katalonii" na cztery kolejki przed końcem. W ostatnim spotkaniu podopieczni Xaviego zmierzą się z Celtą Vigo, a Lewandowski ma szansę dołożyć kolejne trafienia i zdobyć tytuł króla strzelców. Napastnik zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji z dorobkiem 23 bramek oraz 7 asyst. Na drugiej pozycji znajduje się Karim Benzema, który ma pięć bramek mniej od Polaka.

Robert Lewandowski przed kolejną szansą! Polak może pobić dwa rekordy

Dla czołowego piłkarza Barcelony to ostatnie spotkanie może być historycznym. Lewandowski w starciu z Celtą Vigo stanie przed ogromną szansą pobicia rekordów należącego do Cristiano Ronaldo oraz Samuela Eto'o. Kameruńczyk w debiutanckim sezonie strzelił 25 goli, co oznacza, że w ostatnim meczu Polak musi strzelić hat-tricka, aby pobić wyczyn legendy "Blaugrany". Natomiast Portugalczyk został najlepszym debiutantem w całej historii ligi, podczas sezonu 2009/2010 pokonywał bramkarzy rywali aż 26 razy. Gdyby kapitan reprezentacji wspiął się na wyżyny i trafił aż czterokrotnie w starciu z Celtą Vigo to automatycznie znalazłby się na drugim miejscu w wewnętrznej klasyfikacji Barcelony pod względem debiutantów. Na pierwszym miejscu piastuje Ronaldo Luis Nazario de Lima, który we wszystkich rozgrywkach trafiał aż 47 goli, a "Lewy" miałby wtedy 36 trafień.

Sonda Czy chciałbyś zobaczyć duet Lewandowski - Messi w następnym sezonie? Tak, marzę o tym! Nie, Messi nie powinien wracać do Barcelony