Szymon Marciniak oficjalnie przejdzie do historii! Polak sędzią finału Ligi Mistrzów, kapitalne wieści!

"OFICJALNIE! Szymon Marciniak sędzią finału Ligi Mistrzów" - napisał na Twitterze Kwiatkowski. 42-latek z Płocka posędziuje najważniejszy mecz tego sezonu w swoim standardowym składzie - z asystentami Pawłem Sokolnickim i Tomaszem Listkiewiczem. Dla polskiego składu sędziowskiego będzie to zwieńczenie fenomenalnego roku, którego głównym punktem był finał mundialu, a na deser przyszło decydujące starcie Ligi Mistrzów. Arbitrem technicznym w meczu Manchester City - Inter będzie Istvan Kovacs z Rumunii. Z kolei za VAR będą odpowiadać Polacy - Tomasz Kwiatkowski i Bartosz Frankowski.

Marciniak po znakomitym występie na mistrzostwach świata w Katarze był faworytem do sędziowania w finale LM od kilku miesięcy, ale wszystko zmieniło się na etapie półfinałów. To tam UEFA postanowiła zatrudnić polskiego sędziego, aby zapewnić odpowiedni poziom w rewanżu Manchesteru City z Realem Madryt po kontrowersjach w pierwszym meczu. Płocczanin ponownie wykazał się umiejętnościami i bezbłędnie poprowadził hitowy mecz. Mimo to, wydawało się, że na finał będzie musiał poczekać. UEFA od wielu lat unikała finałowej nominacji dla arbitrów prowadzących wcześniej półfinały. Dla Marciniaka zrobiono jednak wyjątek!

Duży wpływ na taką decyzję miał słaby występ Danny'ego Makkeliego w czwartkowym półfinale Ligi Europy Sevilla - Juventus (2:1 pd.). Sędzia popełnił w nim kilka dużych błędów i mocno osłabił pozycję faworyta do poprowadzenia finału LM. Już po tym spotkaniu coraz głośniej mówiło się o szansie dla Marciniaka, a w poniedziałek oficjalnie to potwierdzono. Tym samym arbiter z Płocka poprowadzi w jednym sezonie dwa najważniejsze mecze - finał MŚ i finał LM.

