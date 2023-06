Przyznał, że grał okropnie

Manchester City po raz pierwszy w historii wygrał Ligę Mistrzów. Bohaterem był Rodri, który w drugiej połowie strzelił zwycięskiego gola. Po zawodach gwiazdor triumfatora Jack Grealish nie ukrywał wzruszenia i jednocześnie uznania dla trenera tego zespołu Josepa Guardioli. Pozwolił sobie także na szczerość. Przyznał, że to był słaby mecz w jego wykonaniu. - To jest to, na co pracowałem przez całe życie - wyznał Anglik. - Grałem okropnie, ale zwyciężyliśmy. Zdobycie potrójnej korony z tymi zawodnikami jest czymś wyjątkowym... Widząc moją rodzinę na widowni, jestem bardzo wzruszony - przyznał.

Jan Tomaszewski bez ogródek o Szymonie Marciniaku po finale Ligi Mistrzów! Został zapytany o sędziego i wypalił TYLKO U NAS

Guardiola jest geniuszem

Grealish podziękował Guardioli za wiarę, jaką pokładał w nim przez dwa lata, odkąd zawodnik trafił do City z Aston Villi. Kwota transferu to ok. 100 milionów funtów. - Trener Guardiola to jest po prostu geniusz - przyznał angielski pomocnik. - Poszedłem z nim porozmawiać i podziękować mu, ponieważ bardzo we mnie wierzył, gdy klub zapłacił za mnie wiele milionów dwa lata temu. Nawet w zeszłym roku, kiedy grałem naprawdę źle, był przy mnie, a w tym roku dał mi przestrzeń do występów. Dlatego chciałem mu podziękować - zaznaczył Grealish.

Tak gwiazdor Manchesteru City nazwał Pepa Guardiolę. Co za słowa o trenerze mistrza Anglii