Uliczna bitwa przed hitem Ligi Mistrzów w Neapolu. Chuligani starli się z policją, zdewastowali miasto

Napoli stoi przed wielką szansą na mistrzostwo Włoch i znakomity wynik w Lidze Mistrzów. Drużyna Piotra Zielińskiego wygrała w pierwszym meczu 1/8 finału LM z Eintrachtem Frankfurt 2:0 i w środę (15 marca) ma załatwić formalności przed własną publicznością. Jednak to nie aspekt sportowy budził największe emocje wśród mieszkańców Neapolu. Obawiali się oni przyjazdu niemieckich chuliganów. Władze Napoli próbowały nawet zablokować wstęp kibiców Eintrachtu na ten mecz, ale ich pomysł nie znalazł zwolenników. W związku z tym wprowadzono pewne obostrzenia w procedurze wejścia na stadion. Taką możliwość mieli mieć wyłącznie ci kibice z Niemiec, którzy urodzili się we Frankfurcie. To spowodowało, że mocno w pomoc fanom Eintrachtu zaangażowali się zaprzyjaźnieni kibice Atalanty. Ich połączone siły od początku budziły w Neapolu grozę i szybko potwierdziły się najgorsze obawy.

Uliczna bitwa przed hitem Ligi Mistrzów w Neapolu. Starcie chuliganów Eintrachtu z policją

Już na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem sędziego w mieście na południu Włoch zrobiło się bardzo gorąco. Pseudokibice Eintrachtu i Atalanty tłumnie poruszali się po Neapolu i w końcu starli się z policją. W tej bitwie w ruch poszły nie tylko butelki, lecz także krzesła i stoliki z pobliskich knajp. Kawiarnie zostały mocno zniszczone, a podpalano nawet samochody. Raz po raz rzucane były kolejne race. "Policja została zaatakowana przez chuliganów z Eintrachtu Frankfurt i Atalanty, którzy podpalają samochody i będą próbowali wejść na dzisiejszy mecz Ligi Mistrzów z Napoli pomimo zakazu" - informuje portal football-italia.net.

Nagrania z dantejskich scen błyskawicznie obiegły media społecznościowe. Do walki mieli ruszyć fani Napoli, którzy uzbroili się w metalowe pręty. Grupa ok. 200 osób została jednak odcięta przez policję i jak na razie nie starła się z koalicją Eintrachtu i Atalanty. Lokalne władze obawiają się jednak jeszcze większej apokalipsy w okolicach stadionu. Tam fani z Bergamo mogą próbować przemycić kompanów z Frankfurtu, by ci weszli na stadion. Niewykluczone, że mecz Napoli z Eintrachtem zejdzie na drugi plan wobec chuliganów.

