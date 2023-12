Urawa - Manchester City TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Klubowe MŚ Urawa - Manchester STREAM LIVE ONLINE mecz Urawa - City GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 19.12

Niesamowite wyróżnienie dla Szymona Marciniaka! Niekończące się pasmo sukcesów Polaka, fani sędziego mają co świętować

Klubowe Mistrzostwa Świata są w tym roku wyjątkowo interesujące dla polskich kibiców. Nie bierze w nich udziału polski klub - Europę reprezentuje triumfator Ligi Mistrzów, Manchester City. Jest jednak bardzo istotny polski akcent. Maciej Skorża poprowadził Urawa Red Diamonds do półfinału prestiżowego turnieju. Dopiero w tej fazie do gry wchodzi europejski hegemon, a zespół z Japonii okazał się lepszy w ćwierćfinale od meksykańskiego Club Leon. Urawa wygrała 1:0, dzięki czemu polski trener otrzyma wielką szansę konfrontacji z drużyną prowadzoną przez Pepa Guardiolę. O takiej rywalizacji marzy wielu trenerów, a już we wtorek Skorża rozegra jeden z najważniejszych meczów w karierze.

Urawa gra w tej edycji Klubowych MŚ jako triumfator Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Przed nią jeden z najtrudniejszych meczów w historii, a na zwycięzcę wtorkowego starcia w finale czeka już brazylijskie Fluminense. Zdobywca Copa Libertadores pokonał w poniedziałkowym półfinale egipskie Al Ahly 2:0. Zwycięzca meczu Urawa - Manchester City zagra z Fluminense w finale, a przegrany zmierzy się z Al Ahly w meczu o 3. miejsce. Czy drużyna Macieja Skorży sprawi ogromną sensację? Z pewnością postara się o to z całych sił.

Mecz Urawa Red Diamonds - Manchester City w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata odbędzie się we wtorek, 19 grudnia, o godzinie 19:00. TRANSMISJA w TV nie będzie dostępna w Polsce na żadnym kanale. Ten mecz można obejrzeć jedynie za pomocą STREAMA LIVE ONLINE na platformie Fifa+. Po zalogowaniu się w serwisie, jest to darmowa usługa.