Wojciech Szczęsny pobił rekord w Lidze Mistrzów. Niesamowity występ Polaka. Są nim zachwyceni w Barcelonie

Wojciech Szczęsny broni jak w transie w meczu z Benfiką! Za to jego kolega z Barcelony zszokował trenera, co to było! [WIDEO]

Liga Mistrzów: Wojciech Szczęsny pobił rekord!

Wojciech Szczęsny, Robert Lewandowski i FC Barcelona mają wielkie powody do radości. „Duma Katalonii” wygrała pierwszy mecz w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Benfiką Lizbona 1:0. To nie strzelec gola był jednak największym bohaterem na boisku, a właśnie polski bramkarz. Szczęsny wykonywał cuda w bramce i uratował ekipę Hansiego Flicka przed stratą bramki.

- Wydaje mi się, że to był fajny test naszej dojrzałości i charakteru - powiedział Wojciech Szczęsny w rozmowie z Canal+ Sport. - Bo chyba wszyscy wiedzieli w momencie, kiedy Pau dostał czerwoną kartkę, że trzeba będzie te cechy pokazać na boisku. Od razu wiem, że zaczynamy grać trochę głębiej. Nie będę mówił, że się cieszę, ale czuję się jak w domu, kiedy obrona gra na tej wysokości i moja rola polega tylko na tym, żeby bronić to, co leci w światło bramki, wykopać jak najdalej i złapać wysokie wrzutki – dodał.

Co więcej, okazuje się, że Szczęsnemu udało się pobić... rekord Ligi Mistrzów. Jak poinformowała Opta, Polak przeszedł do historii. Bramkarz interweniował ośmiokrotnie i zachował czyste konto. To najlepszy wynik w Barcelonie od co najmniej sezonu 2003/2004.

Benfica - Barcelona 0:1 (0:0)

Bramki: 62. Raphinha

Kartki: Barreiro, Silva, Carreras, Rego - Cubarsi (czerwona), Martinez, Araujo

Benfica: Trubin - Araujo (57. Dahl), Silva, Otamendi, Carreras - Aursnes, Barreiro (70. Belotti), Kokcu (84. Renato Sanches) - Akturkoglu, Pavlidis (84. Cabral), Schjelderup (70. Rego)

Barcelona: Szczęsny - Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde - Olmo (28. Araujo), de Jong (79. Casado), Pedri - Yamal (56. Ferran), Lewandowski (79. Martin), Raphinha