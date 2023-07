Znamy kolejny etap drogi mistrza Polski do fazy grupowej Ligi Mistrzów. To może być bój piłkarski z polityką w tle

Gwiazdor piłki nożnej i jego piękna ukochana zostali napadnięci we własnym domu! Złodzieje ich rozebrali i związali, a następnie okradli

Mistrzowie Polski – po wyeliminowaniu Flory Tallinn w pierwszej rundzie eliminacji Champions Legaue, w środę o 20.15 w Częstochowie podejmą najlepszy zespół azerski. Karabach Agdam w poprzednim sezonie udzielił surowej lekcji futbolu poznańskiemu Lechowi, wyrzucając go poza burtę LM. Teraz też to właśnie Azerowie byli rozstawieni i to oni – przynajmniej w myśl rankingu UEFA – są faworytami dwumeczu z Rakowem.

Podopieczni Dawida Szwargi – między innymi dzięki świetnej formie Łukasza Zwolińskiego u progu sezonu – nie stoją jednak na straconej pozycji. Ewentualna wygrana w dwumeczu z Karabachem oznaczać zaś będzie dla nich być może bój… z wielką polityką w tle. Potencjalnym rywalem Rakowa w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów będzie bowiem zwycięzca pary Aris Limassol (Cypr) - BATE Borysów (Białoruś).

O ile starcie z mistrzem Cypru – w jego barwach występują Mariusz Stępiński i Karol Struski – nie budzi skojarzeń politycznych, o tyle ewentualna rywalizacja z Białorusinami – jak najbardziej. Choć formalnie kraj ten w napaści rosyjskiej na Ukrainę nie bierze udziału, postrzegany jest jako wspierający działania agresora; zresztą z Białorusi ostrzeliwano także ziemie ukraińskie. Zaś na granicy polsko-białoruskiej nie brak działań ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki, wyczerpujących znamiona „wojny hybrydowej”.

Białoruska federacja – w przeciwieństwie do rosyjskiej – nie została zawieszona przez FIFA i UEFA, reprezentacja tego kraju bierze udział w eliminacjach EURO 2024, a kluby – w rozgrywkach pucharowych. Nie mogą jednak rozgrywać spotkań w ojczyźnie, Raków nie będzie więc musiał – jeśli oba kluby do III rundy awansują – wyjeżdżać na Białoruś. Mecze I (uporali się w niej z Partizani Tirana) i II rundy Białorusini zaplanowali w węgierskiej miejscowości Mezőkövesd, w której grają przy pustych trybunach.

W razie niepowodzenia w starciu z Karabachem, częstochowianie „zejdą” do Ligi Europy, a ich rywalem będzie przegrany skandynawskiego boju HJK Helsinki (Finlandia) – Molde FK (Norwegia).