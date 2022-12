Anglia - Francja STREAM ONLINE NA ŻYWO Mundial 2022 Gdzie oglądać mecz Anglia - Francja Transmisja ONLINE 10.12.2022

Bartosz Bereszyński trafi do Napoli? Legenda włoskiego futbolu o transferze Polaka [ROZMOWA SE]

Mecz Anglia - Francja zacznie się dzisiaj o godzinie 20 polskiego czasu. Za nami trzy niesamowite ćwierćfinałowe bitwy, a na koniec tej piłkarskiej uczty danie główne. Anglia i Francja grały ze sobą już 31 meczów, ale spotkały się tylko dwa razy na mundialu. Pierwszy raz miał miejsce na stadionie Wembley w 1966 roku, kiedy Anglia, która na drodze do tytułu mistrzowskiego wygrała 2:0 w ostatnim meczu grupowym, po obu bramkach zdobytych przez Rogera Hunta. Drugie spotkanie odbyło się w meczu grupowym na mundiali Hiszpania 1982 i ponownie zwyciężyła Anglia.

Reprezentacja Anglii ma korzystny ogólny bilans meczów z Francją z 17 zwycięstwami w 31 meczach, chociaż Francja była górą w ostatnich spotkaniach. Les Bleus wygrali cztery z ostatnich sześciu spotkań, zaczynając od zwycięstwa 2:1 w fazie grupowej EURO 2004 i kończąc na zwycięstwie 3:2 w meczu towarzyskim na Stade de France w 2017 roku. Reprezentacja Anglii awans do 1/4 finału wywalczyła, gromiąc 3:0 Senegal. Broniący tytułu Francuzi pokonali 3:1 Polskę po dwóch golach i asyście niesamowitego Kyliana Mbappe, który znów pokazał, dlaczego jest najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie (ponad 90 mln euro rocznie). Gwiazdor PSG z pięcioma golami prowadzi w klasyfikacji strzelców MŚ.

W ataku reprezentacji Francji błyszczy też Olivier Giroud, wykorzystując nieobecność kontuzjowanego Karima Benzemy. Rosły napastnik AC Milan w meczu z Polską (3:1) znów trafił do siatki i został najskuteczniejszym piłkarzem zespołu Trójkolorowych w historii. Giroud, który na mundialu w Katarze strzelił już 3 bramki, w sumie w barwach reprezentacji Francji zdobył aż 52 bramki i wyprzedził słynnego Thiery'ego Henry'ego (51 gole). Doświadczony snajper w latach 2018-2021 grał w angielskiej Premier League (w Arsenalu i Chelsea), więc dla niego sobotnie starcie z Wyspiarzami ma wyjątkowy smak. - Mają wielu młodych i bardzo utalentowanych piłkarzy. Znam ten zespół bardzo dobrze i naprawdę bardzo nie chciałbym z Anglikami przegrać - mówi Giroud o reprezentacji Anglii.

Czy mecz Anglia - Francja będzie kolejnym popisem Kyliana Mbappe? O tym jak szybko jest skrzydłowy PSG, przekonał się boleśnie Matty Cash. Reprezentant Polski w meczu z Francją (1:3) zagrał dobrze i wygrał nawet kilka pojedynków z błyskotliwym gwiazdorem, ale w wielu sytuacjach był po prostu bezradny. – On jest niesamowity, po prostu fenomenalny. Pewnie najtrudniejszy rywal, z jakim przyszło mi się zmierzyć – nie krył podziwu Cash w rozmowie z angielskimi mediami. – Wcześniej najtrudniej mi było z Raheemem Sterlingiem, kiedy mój Aston Villa grał z Manchesterem City. Sterling jest bardzo szybki, ale Mbappe jest elektryczny, zdecydowanie najszybszy – dodał Cash, który po meczu zdobył koszulkę francuskiego gwiazdora. – Gdy ścigaliśmy się na boisku, czułem jak płoną mi nogi! Mbappe jest na zupełnie innym poziomie. Gram co tydzień w Premier League, walcząc z topowymi skrzydłowymi, ale on jest zdecydowanie najlepszy. Szybkość, poruszanie się, kończenie akcji... Ma wszystko! Kiedy dostaje piłkę, zatrzymuje się i nagle rusza. Jest najszybszą osobą, jaką kiedykolwiek widziałem! – dodał Cash.

Reprezentant Polski zdradził, że jest w kontakcie z kilkoma piłkarzami reprezentacji Anglii. Dziś Kyliana Mbappe spróbuje zatrzymać Kyle Walker. – Kyle też jest bardzo szybki. To najlepszy prawy obrońca w Anglii i ma znacznie więcej doświadczenia niż ja. Jeśli ktokolwiek ma powstrzymać Mbappe, to właśnie Kyle Walker jest tym człowiekiem – uważa Matty Cash.

Mecz Anglia - Francja w 1/4 finału mistrzostw świata w Katarze zostanie rozegrany w sobotę 10 grudnia 2022. Początek meczu Anglia - Francja o godzinie 20 polskiego czasu. Transmisja ONLINE ZA DARMO z meczu Anglia - Francja dostępna jest na stronie SPORT.TVP.PL. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Anglia - Francja.

