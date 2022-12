MECZE DZISIAJ sobota 10 grudnia 2022 Mundial Kto gra dzisiaj na mundialu? Jaki mecz dzisiaj wieczorem w Katarze w sobotę 10.12

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Mecze dzisiaj na mundialu to dwa wielkie hity w 1/4 finału MŚ w Katarze: Maroko - Portugalia i Anglia - Francja. Wczoraj rozegrano dwa pierwsze dwa ćwierćfinały i nie obyło się bez sensacji i ogromnej dramaturgii. Chorwacja wyeliminowała po rzutach karnych Brazylię, a wieczorem w podobnych okolicznościach Argentyna pokonała Holandię. Mecze dzisiaj (10 grudnia 2022, sobota) też zapowiadały się niezwykle interesująco i pierwszy z nich nie rozczarował. TUTAJ RELACJA NA ŻYWO z meczu Maroko - Portugalia. Sprawdź o której godzinie mecz dzisiaj wieczorem na mundialu. Poniżej informacje o godzinach meczów i transmisjach z mistrzostw świata w Katarze.

KTO GRA DZISIAJ wieczorem Mundial 10 grudnia sobota MECZE DZISIAJ 10.12

Mecz Anglia - Francja to drugi mecz dzisiaj w 1/4 finału MŚ i zacznie się o godzinie 20 polskiego czasu. TUTAJ RELACJA NA ŻYWO. Broniący tytułu Francuzi w 1/8 finału MŚ orali 3:1 Polskę, a szybki jak błyskawica Kylian Mbappe znów pokazał, dlaczego jest najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie (ponad 90 mln euro rocznie). Gwiazdor PSG z pięcioma golami prowadzi w klasyfikacji strzelców MŚ, a jego ostatnią ofiarą była właśnie Polska, której strzelił dwie fenomenalne bramki. W ataku reprezentacji Francji błyszczy też Olivier Giroud, wykorzystując nieobecność kontuzjowanego Karima Benzemy. Rosły napastnik AC Milan w meczu z Polską (3:1) znów trafił do siatki i został najskuteczniejszym piłkarzem zespołu Trójkolorowych w historii. Giroud, który na mundialu w Katarze strzelił już 3 bramki, w sumie w barwach reprezentacji Francji zdobył aż 52 bramki i wyprzedził słynnego Thiery'ego Henry'ego (51 gole). Doświadczony snajper w latach 2018-2021 grał w angielskiej Premier League (w Arsenalu i Chelsea), więc dla niego sobotnie starcie z Wyspiarzami ma wyjątkowy smak. - Mają wielu młodych i bardzo utalentowanych piłkarzy. Znam ten zespół bardzo dobrze i naprawdę bardzo nie chciałbym z Anglikami przegrać - mówi Giroud o reprezentacji Anglii, która w 1/8 finału rozbiła 3:0 Senegal.

MECZ DZISIAJ wieczorem Mundial 10 grudnia 2022 sobota Jakie MECZE DZISIAJ w Katarze 10.12

Czy mecz Anglia - Francja będzie kolejnym popisem Kyliana Mbappe? O tym jak szybko jest skrzydłowy PSG, przekonał się boleśnie Matty Cash. Reprezentant Polski w meczu z Francją (1:3) zagrał dobrze i wygrał nawet kilka pojedynków z błyskotliwym gwiazdorem, ale w wielu sytuacjach był po prostu bezradny. – On jest niesamowity, po prostu fenomenalny. Pewnie najtrudniejszy rywal, z jakim przyszło mi się zmierzyć – nie krył podziwu Cash w rozmowie z angielskimi mediami. – Wcześniej najtrudniej mi było z Raheemem Sterlingiem, kiedy mój Aston Villa grał z Manchesterem City. Sterling jest bardzo szybki, ale Mbappe jest elektryczny, zdecydowanie najszybszy – dodał Cash, który po meczu zdobył koszulkę francuskiego gwiazdora. – Gdy ścigaliśmy się na boisku, czułem jak płoną mi nogi! Mbappe jest na zupełnie innym poziomie. Gram co tydzień w Premier League, walcząc z topowymi skrzydłowymi, ale on jest zdecydowanie najlepszy. Szybkość, poruszanie się, kończenie akcji... Ma wszystko! Kiedy dostaje piłkę, zatrzymuje się i nagle rusza. Jest najszybszą osobą, jaką kiedykolwiek widziałem! – dodał Cash.

Reprezentant Polski zdradził, że jest w kontakcie z kilkoma piłkarzami reprezentacji Anglii. Dziś Kyliana Mbappe spróbuje zatrzymać Kyle Walker. – Kyle też jest bardzo szybki. To najlepszy prawy obrońca w Anglii i ma znacznie więcej doświadczenia niż ja. Jeśli ktokolwiek ma powstrzymać Mbappe, to właśnie Kyle Walker jest tym człowiekiem – uważa Matty Cash.

Jakie DZISIAJ MECZE w Katarze 10 grudnia 2022 sobota GODZINY MECZÓW, PLAN TRANSMISJI TV

1/4 finału: Maroko - Portugalia, godz. 16 TVP 1

1/4 finału: Anglia - Francja, godz. 20 TVP 1

Jakie MECZE DZISIAJ 10 grudnia 2022 Mundial w sobotę Kto gra dzisiaj wieczorem 10.12

Mecz Maroko - Portugalia to pierwszy mecz dzisiaj w 1/4 finału MŚ i zaczął się o godzinie 16 polskiego czasu. Reprezentacja Maroka to największa sensacja mistrzostw świata w Katarze. Zespół z północnej Afryki wygrał grupę, zostawiając w tyle Chorwację, Belgię i Kanadę, a w 1/8 finału ograł po serii rzutów karnych Hiszpanię. - Czujemy wsparcie świata arabskiego i chcemy pokazać, że Afryka zasługuje na to, aby tu być. Maroko zasługuje na to, by tu być, piłka nożna jest globalna – mówi Walid Regragui, selekcjoner reprezentacji Maroka. - Mamy za sobą federację, cały naród jest za nami, cały kontynent jest za nami. Z tego będziemy czerpać energię - dodał. Portugalia pokazała moc w 1/8 finału, gromiąc 6:1 Szwajcarię. Selekcjoner Fernando Santos zaskoczył, siadając na ławie Cristiano Ronaldo, który podobno wściekły groził opuszczeniem drużyny i wyjazdem z Kataru. Jednak został, a grający zamiast niego w pierwszym składzie Goncalo Ramos zaliczył hat tricka. Co teraz zrobi trener Santos? Ronaldo znów zacznie na ławce rezerwowych?

Maroko - Portugalia Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze TAK! PORTUGALIA ODPADA Z MISTRZOSTW ŚWIATA! MAROKO W PÓŁFINALE MISTRZOSTW ŚWIATA! 90+7' CO ZA ZMARNOWANA OKAZJA PORTUGALII! PEPE STRZELA OBOK BRAMKI! TU POWINNO BYĆ 1:1! 90+6' ALE TU BYŁA SYTUACJA! ABOUKHAL BLISKI SZCZĘSCIA, ALE UPRZEDZIŁ GO COSTA! 90+4' Rzut rożny obroniony! 90+4' BRUNO FERNANDES GŁÓWKĄ! ALE PIŁKA ODEGRANA PRZEZ OBROŃCĘ MAROKA NA RZUT ROŻNY! 90+3' CZERWONA KARTKA DLA MAROKA! CO ZA DRAMAT! CHEDDIRA UKARANY! 90' Sędzia doliczył aż 8 minut! 90+1' RONALDO!!! ALE JEGO ATAK GASI BONO! 90' Dobra kontra Maroka! Ale był spalony! To mogła być obiecująca sytuacja! 89' Ależ złe zagranie Bruno Fernandesa! To mogłaby być groźna sytuacja, gdyby piłka dopadła do wychodzącego Joao Felixa. 87' Żółta kartka! Vitinha zagrał za mocno. 84' Rzut wolny dla Portugalii. Ale to zagranie Fernandesa dość kiepskie. 83' Bono wybija piłkę z dośrodkowania! Portugalczycy nadal atakują! 83' TU POWINNA BYĆ BRAMKA! JOAO FELIX ODDAJE GROŹNY STRZAŁ, ALE BONO WYBIJA PIŁKĘ! BĘDZIE ROŻNY! 79' Diogo Dalot z kontuzją. Zastąpi go Horta. 77' Dośrodkowanie Dalota zablokowane! Maroko wyprowadziło kontrę, która została zatrzymana! 75' ALEŻ KONTRA MAROKA! ŚWIETNA AKCJA, ALE PRÓBA STRZAŁU JUŻ NIEUDANA! 75' To mogło być groźne. Bono pomylił się wychodząc z bramki, a piłka tuż obok Joao Felixa. Kolejny rożny. 74' Kolejny rzut rożny dla Portugalii. Tym razem wywalczył go Cancelo. Maroko w dużych tarapatach od ostatnich 20 minut! 71' Nie było to groźne rozegranie. Marokańczycy wracają do obrony. 70' Rzut wolny dla Portugalii. Wywalczył go Leao, który wszedł przed chwilą na boisko. Żółtą kartką ukarany Dari. 69' Obiecujące dogranie Fernandesa. Dośrodkowuje na wychodzącego na główkę Ronaldo, ale Bono ratuje sytuację! 68' Dobre dogranie Cancelo. Ale jego atak zatrzymany przez Marokańczyków. 64' CI ZA STRZAŁ! BRUNO FERNANDES BLISKI SZCZĘŚCIA, ALE NAD POPRZECZKĄ! 62' Portugalia napiera z atakami! Tym razem Bruno Fernandes! Ale Maroko jeszcze walczy w obronie! 60' Fernandes szuka dogrania z rzutu wolnego, ale Marokańczycy wybijają! 59' Ronaldo przed szansą strzału, ale hamowany przez Boufala! 58' ALEŻ SZANSA PORTUGALII! OTAVIO DO RAMOSA, A TEN LEKKO PRZESTRZELIŁ GŁOWĄ! 57' Problemy, problemy Maroka. Saiss wypada z gry przez kontuzję. Za niego wejdzie Achraf Dari. 56' Ounahi! Atomowe uderzenie z dystansu, ale nie zagroziło bramce Portugalii. 55' DALOT! Obrońca Manchesteru United szuka dośrodkowania, ale Bono łapie piłkę! 52' Pierwsze zagranie Cristiano Ronaldo! Jednakże Bono łapie piłkę po jego dośrodkowaniu! 51' Zmiany w Portugalii! Wchodzi Cristiano Ronaldo! 50' CO ZA OKAZJA MAROKA! ŚWIETNE DOŚRODKOWANIE DO EL YAMIQA, KTÓRY O CENTYMETRY MIJA BRAMKĘ PO SWOIM STRZALE! 47' Portugalia wywalczyła rzut rożny, ale nie byli w stanie wykorzystać go dobrze. 46' Zaczęła się druga połowa spotkania. Przypomnijmy, że Maroko prowadzi. 45+2' Co za sytuacja Maroka! Attiah-Allah z groźnym uderzeniem i to mogło skończyć się na 2:0 dla Maroka! 45+1' Bruno Fernandes przewraca się w polu karnym i patrzy na sędziego, by ten odgwizdał rzut karny, ale sędzia niewzruszony! 45' Sędzia doliczył 2 minuty do czasu podstawowego. 45' GROŹNA SYTUACJA DLA PORTUGALII! BRUNO FERNANDES BLISKI SZCZĘŚCIA PO UDERZENIU Z KRAWĘDZI POLA KARNEGO! 42' GOOOOLLL!!! MAROKO PROWADZI!!! CO ZA BŁĄD PORTUGALSKIEJ OBRONY!!!! EL NESYRI ZNAJDUJE SWOJĄ SYTUACJĘ I KIERUJE GŁOWĄ PIŁKĘ DO BRAMKI! 39' ALEŻ SZANSA PORTUGALII! JOAO FELIX UDERZA BARDZO MOCNO, ALE PONAD BRAMKĄ! 39' Boufal fauluje w ataku. Uderzył w twarz rywala i tylko cudem uniknął żółtej kartki. 38' Dobre rozgranie Maroka! Ale Diogo Costa wychodzi z bramki i łapie groźne dogranie ze strony afrykańskiej drużyny! 36' Ruben Neves zagrał za mocno. Stały fragment gry dla Marokańczyków. 35' BOUFAL! Dobre uderzenie! Ale Diogo Costa łapie! 35' ALE ZMARNOWANA SZANSA MAROKA! Amallah bardzo źle uderza po świetnym dograniu! Tu powinna być bramka! 31' JOAO FELIXX! CO ZA STRZAŁ, TUŻ OBOK SŁUPKA! TO POWINNO WPAŚĆ! 26' Świetne dośrodkowanie Maroka z rzutu wolnego! Mocne uderzenie z główki, ale tuż obok bramki! 23' Oj co za dośrodkowanie! Dobre dogranie ze skrzydła do Bruno Fernandesa, który jednak uderza się z Bono! Sędzia przerywa atak Portugalii. 21' Dobra akcja Maroko! Wywalczyli rzut rożny po świetnej akcji pod portugalską bramką. 18' Ziyech! Dobra akcja pomocnika Chelsea, ale tuż obok słupka! 16' Dobre dogranie Raphaela Guerreiro, ale trochę za mocne. Musi poprawić dośrodkowania. 13' Zamieszało się pod polem karnym Maroka, ale drużyna z Afryki wybija piłkę! 13' Rzut wolny dla Portugalii z groźnej odlegości! 11' To mogła być dobra okazja Maroko! Amallah był na dobrej pozycji, ale dostał za mocne podanie 7' Świetna główka En Nesyriego, ale tuż nad bramką! 6' CO ZA AKCJA MAROKA! Attiat - Allah ogrywa sam obronę Portugalii i strzela! Wywalczył rzut rożny! 5' Marokańczycy radzą sobie z tym rzutem rożnym. 5' Co za dogranie z rzutu wolnego! Świetna główka Joao Felixa i rzut rożny dla Portugalii! 4' Faul w środku pola. Portugalia z rzutem wolnym. 3' Na razie Portugalia częściej przy piłce i próbuje stworzyć swoją pierwszą okazję. 1' Zaczynamy! Przed nami hymny Maroka i Portugalii. Tak na mecz wyjdą Portugalczycy ⏲ Chegou a HORA: Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira



⏲ It's TIME: This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/i7N6khiFag — Portugal (@selecaoportugal) December 10, 2022 Tak prezentuje się skład Maroka 🚨تشكيلة المنتخب الوطني أمام منتخب البرتغال



Quarter-final’s Line-up to face Portugal 🇵🇹#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/5RpTXwqjJc — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 10, 2022 Witamy w relacji z meczu ćwierćfinału mundialu 2022 między Marokiem a Portugalią. Początek emocji o 16:00.

