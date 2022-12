Cristiano Ronaldo przyłapany w niekomfortowej sytuacji. W tej chwili setki fotografów rzuciły się na niego

- Mam bardzo bliskie relacje z Cristiano Ronaldo - podkreślił Santos po wygranym meczu ze Szwajcarią, w którym po raz pierwszy na wielkim turnieju posadził słynnego piłkarza na ławce rezerwowych. We wtorkowym spotkaniu 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze zamiast Ronaldo wystąpił w podstawowym składzie Goncalo Ramos i spisał się wspaniale, zdobywając trzy bramki. Ronaldo grał dopiero od 73. minuty, gdy 21-letni napastnik Benfiki Lizbona opuszczał boisko.

Fernando Santos wytłumaczył posadzenie Ronaldo na ławce

- Znam go, odkąd skończył 19 lat i łączą nas silne więzy, w których aspekt ludzki nigdy nie był źle rozumiany. Jestem trenerem, on jest zawodnikiem, on wie co robić w trakcie meczu. Dla mnie to bardzo ważny zawodnik w drużynie narodowej - dodał Santos, który jest selekcjonerem reprezentacji Portugalii od 2014 roku. - Problemy Ronaldo zostały rozwiązane, odłożone na bok. To przeszłość, do której nie chcę wracać. Wszedł na boisko z dużą determinacją - zapewnił.

To zdjęcie Ronaldo przejdzie do historii

Ronaldo nie wyszedł w wyjściowym składzie reprezentacji Portugalii na wielkim turnieju po raz pierwszy od 2008 roku, kiedy nie wziął udziału w meczu mistrzostw Europy ze... Szwajcarią. W kolejnych 31 potyczkach był podstawowym graczem. Nic więc zatem dziwnego, że tuż przed pierwszym gwizdkiem wtorkowej batalii fotoreporterzy skupili się właśnie na CR7, a zdjęcie, które trafiło właśnie do internetu, z pewnością będzie jednym z najbardziej symbolicznych momentów mistrzostw w Katarze!