Francja - Maroko STREAM ONLINE LIVE Gdzie obejrzeć mecz Francja - Maroko Transmisja ONLINE 14 grudnia 2022

Mecz Francja - Maroko dzisiaj zostanie rozegrany o godzinie 20 polskiego czasu. Trójkolorowi bronią tytułu i są faworytem, ale piłkarze z północnej Afryki na tych mistrzostwach świata są specjalistami od wyrzucania za burtę europejskich potęg. Przekonały się o tym boleśnie już Belgia (w fazie grupowej), Hiszpania (w 1/8 finału) i ostatnio Portugalia (w 1/4 finału). Czy Maroko sprawi kolejną sensację?

Mecz Francja - Maroko już dzisiaj wieczorem. Na zwycięzcę czeka już w finale Argentyna, która wczoraj pokonała 3:0 Chorwację. Reprezentacja Maroka typowana była na czarnego konia i rzeczywiście idzie jak burza. Doskonale zorganizowani w defensywie Marokańczycy sprawili kolejną sensację, ogrywając 1:0 Portugalię. Po ostatnim gwizdku słynny Cristiano Ronaldo płakał jak dziecko, idąc smętnie do szatni, a wściekła Georgina Rodgriguez uderzyła w selekcjonera Fernando Santosa. Piłkarze z północnej Afryki na tym mundialu stracili zaledwie jedną bramkę i teraz też byli jak mur, zatrzymując portugalskie ataki. Brawo dla nich, ale szkoda, że po kolejnych sukcesach Marokańczyków ich pseudokibice w szale demolują kolejne europejskie miasta. Po Brukseli teraz niszczyli centrum Paryża. Przed rewelacyjnymi Marokańczykami mecz z Francją czyli mistrzami świata. Trójkolorowi po dramatycznym spotkaniu pokonali 2:1 Anglię. Kylian Mbappe tym razem do siatki nie trafił, a bohaterem był Olivier Giroud, strzelec zwycięskiej bramki.

Mecz Francja - Maroko wywołuje ogromne emocje i wzbudza wielkie zainteresowanie na całym świecie. Rewelacyjne Maroko już zapisało się na kartach historii futbolu, bo jako pierwszy kraj z Afryki awansowało do półfinału mistrzostw świata. We Francji obawiają się Marokańczyków nie tylko na boisku. – Francuzi boją się bardziej tego, co będzie po meczu, niż samego meczu – mówi Joachim Marx, były reprezentant Polski mieszkający w Lens. Po zwycięstwie z Portugalią na Polach Elizejskich porządku pilnowało 1,5 tys. policjantów. - Mimo to doszło do rozrób i zatrzymano ze 120 osób, z czego 98 było pochodzenia marokańskiego. Byli też Francuzi świętujący zwycięstwo z Anglią. Rannych zostało 40 policjantów. W Lens też doszło do rozrób, bo mieszka tu wielu Marokańczyków, którzy w przeszłości zastąpili Polaków pracujących w kopalniach. W niektórych miastach wolą dmuchać na zimne i w Nantes nie wyjadą wieczorem autobusy i tramwaje, na które ludzie skakali po ostatnich meczach Maroka, ale i Francji. Mają one napęd na gaz i uszkodzenie jakieś rury znajdującej się po dachem mogłoby doprowadzić do tragedii - dodał Joachim Marx.

🇫🇷 𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄 𝐯 𝐇𝐀𝐊𝐈𝐌𝐈 🇲🇦Teammates, friends, brothers... But tonight, they'll be opponents ⚔️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2022

Rewelacyjne Maroko już dzisiaj wieczorem rzuci wyzwanie broniącym tytułu Francuzom w boju o wielki finał mundialu, w którym czeka już Argentyna. Czy Lwy Atlasu rzucą na kolana kolejnego giganta? Były pomocnik Alain Boghossian, który w 1998 r. sięgnął po złoto MŚ razem z reprezentacją Francji, jest przekonany, że jego rodacy znajdą sposób na bramkarza Bono. - Maroko świetnie gra jako drużyna. Znakomicie broni i nie mam na myśli tylko defensorów, ale sposób, w jaki czyni to cały marokański zespół - analizuje Boghossian. - Wzajemne asekurowanie, gra przed własnym polem karnym. Oni uczynili z tego sztukę. Do tego widać w kadrze Maroka wielką determinację, wolę walki - dodaje były francuski piłkarz. – Znakomicie spisuje się bramkarz Bono. W formacji defensywnej rządzi Hakimi. Jego rajdy są zabójcze dla rywali. Kto wie, czy to nie jest najbardziej wartościowy marokański zawodnik, chociaż na mistrzostwach świetnie wygląda także Amrabat. To typowy środkowy pomocnik, który ma nie tylko świetny odbiór, lecz także potrafi natychmiast wprowadzić piłkę do ataku. Moim zdaniem Ziyech to najlepszy zawodnik tej kadry - dodał Boghossian.

Mecz Francja - Maroko w 1/2 finału mistrzostw świata w Katarze zostanie rozegrany w środę 14 grudnia 2022. Początek meczu Francja - Maroko o godzinie 20 polskiego czasu. Transmisja ONLINE ZA DARMO z meczu Francja - Maroko dostępna jest na stronie SPORT.TVP.PL.

