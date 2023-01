Ogromna wtopa Cristiano Ronaldo na powitaniu w Al-Nassr. Ten gest w Arabii Saudyjskiej jest zakazany, ostra wpadka

Cristiano Ronaldo zaliczył poważną wpadkę! Portugalski piłkarz zdecydował się na przenosiny do Al-Nassr. W Arabii Saudyjskiej ma zarabiać fortunę – 200 milionów euro rocznie przy dwuletnim kontrakcie. To naprawdę imponująca kwota. Mimo to, Cristiano Ronaldo musi pamiętać, że wylądował w kraju zupełnie innym kulturowo niż jakikolwiek, w którym grał do tej pory. Podczas prezentacji nie udało mu się uniknąć poważnej wtopy.

Cristiano Ronaldo zaliczył wtopę na powitaniu w Al-Nassr

Cristiano Ronaldo miał w uchu świecący kolczyk, który przykuł uwagę kibiców. Jego wartość trudno ocenić, ale może wzbudzić ogromne emocje. Był to krzyżyk, co może niekoniecznie spodobać się radykalnym muzułmanom.

Jak przypomina portal GoAbroad.com, w Arabii Saudyjskiej zakazane jest publiczne noszenie symboli religijnych – takich jak chrześcijański krzyżyk. Zobacz zdjęcia z ceremonii powitania Cristiano Ronaldo.

