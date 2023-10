Kiedy Cristiano Ronaldo zakończy karierę? Ujawniono jego plany, nie do uwierzenia!

Szokujący skandal w reprezentacji przed meczem eliminacji. Wzięli seksbomby do hotelu, a potem się zbłaźnili! Wszystko się wydało

Pomimo tego, że ostatni mundial odbył się zaledwie niecały rok temu, federacje piłkarskie już myślą o kolejnych imprezach, zgłaszając swoje kandydatury na gospodarzy. W 2026 roku mundial odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, a impreza w 2030 roku ma zostać zorganizowana przez Hiszpanię, Portugalię i Maroko. Teraz trwają pracę nad wyłonieniem gospodarzy kolejnej z rzędu imprezy i wiele wskazuje na to, że ta odbędzie się na Półwyspie Arabskim.

Te wieści o mistrzostwach świata gruchnęły znienacka. Szykuje się powtórka z rozrywki

Po tym, jak Katar miał szansę zorganizować ostatnie mistrzostwa świata, wiele mówiło się o tym, że Arabia Saudyjska również ma takie zamiary, co spotkało się z oficjalnym zadeklarowaniem się, jako jeden z chętnych do organizacji MŚ 2034. Jeszcze do dziś Saudyjczycy mieli rywala z Australii, która jednak wycofała się z walki.

Piłkarscy kibice już mogą załamywać ręce! Te wieści gruchnęły znienacka. Chodzi o mistrzostwa świata

Australijczycy, który razem z Nową Zelandią mieli okazję organizować tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet oficjalnie wycofali swoją kandydaturę 31 października. To oznacza, że jednym chętnym została Arabia Saudyjska i najpewniej niebawem oficjalnie zostanie ona ogłoszona organizatorem mundialu 2034. Wysokie temperatury podczas letnich miesięcy spowodują jednak najpewniej, że impreza znów odbędzie się pod koniec roku.

Sonda Czy Polska awansuje na Euro 2024? Na pewno! Nie Trudno powiedzieć